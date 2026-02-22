LIVE

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 22 febbraio 2026

Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live

22 Feb 2026 - 12:32
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.

Sci di fondo, Andersson domina la mass start 50 km. Comarella chiude 17°

 Dominio assoluto per Ebba Andersson nella 50 km femminile (mass start, tecnica classica) di sci di fondo. Per la svedese, vittoria netta con 2 minuti e 15 secondi di vantaggio sulla norvegese Heidi Weng, argento. Bronzo, a 6 minuti e 41 secondi di distanza, per la svizzera Nadja Kaelin, che vince la volata per il terzo posto. Chiude diciassettesima l'azzurra Anna Comarella.

Freestyle sci acrobatico, finale halfpipe femminile: oro per la cinese Eileen Gu, terza medaglia per lei

 Eileen Gu conquista la terza medaglia a Milano-Cortina, la prima d'oro, nello sci acrobatico a Milano-Cortina. Dopo gli argenti nello slopestyle e nel Big Air, la cinese vince nell'halfpipe bissando la gioia di Pechino 2022. Gu si è migliorata in ogni run fino al 94.75 del terzo tentativo, alle sue spalle argento per la connazionale Fanghui Li (93.00), che all'ultima run ha superato la britannica Zoe Atkin, bronzo con il punteggio di 92.50. 

50km di fondo, Andersson prova la fuga, Weng a 30''

 La svedese Andersson prova la fuga nella 50km di fondo, alle sue spalle solo la norvegese Weng a 30 secondi. Distaccate a più di 4 minuti la norvegese Fosnaes e la statunitense Wiggins che si giocano il bronzo. Comarella ha recuperato tre posizioni e al momento è quindicesima, a più di 6 minuti di distanza dalla testa.

Bob a quattro, azzurri non eccezionali: si allontana il possibile bronzo

 Non eccezionale la terza manche dell'Italia nel bob a quattro. Baumgartner e compagni recuperano solo un centesimo sullo svizzero Ammour, al momento terzo. La possibile medaglia di bronzo resta lontanissima: Italia quinta a 19 centesimi dai tedeschi terzi e a 9 dalla Svizzera quarta. 

Anna Comarella gareggia nella 50km di sci di fondo

 L'unica azzurra al via nella 50km mass start di sci di fondo risponde al nome di Anna Comarella. Per lei una sfida durissima sulla pista di Tesero, in Val di Fiemme. Doppo 25 minuti di gara, davanti a tutte la svedese Andersson e la norvegese Weng, l'austriaca Stadlober e la statunitense Diggins attardate alle loro spalle. Comarella staccata, al momento 18esima.

Ultima giornata di gare, speranza Baumgartner nel bob a quattro

 Tutto pronto per l'ultima giornata di gare a Milano-Cortina 2026! Cinque finali in programma, ma le speranze azzurre di una medaglia per ritoccare il record delle 30 già conquistate stanno tutte in Patrick Baumgartner e nel bob a quattro. Alle 10 al via la terza manche, alle 12.15 la quarta e ultima. L'azzurro è quinto dopo le prime due manche e deve provare a recuperare 19 centesimi da Adam Ammour, al momento terzo. Davanti al tedesco, altri due connazionali che spingono per la tripletta della Germania: comanda Lochner davanti a Friedrich. 

Curling, Sci freestyle e il gran finale con l'hockey maschile: le altre finali di oggi

 Non solo bob a quattro, prima della cerimonia di chiusura di Verona si assegnano altre medaglie importanti: alle 10 la 50 km mass start di sci di fondo femminile; alle 10.40 la finale dell'halfpipe femminile nello sci freestyle; alle 11.05 al via la finale per l'oro del curling femminile fra Svizzera-Svezia; alle 14.10 Canada e Stati Uniti chiudono la giornata di gara con la finalissima dell'hockey su ghiaccio maschile.

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 

Gli italiani in gara oggi 22 febbraio: si chiude con bob a 4 e mass start di fondo

