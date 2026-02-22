Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 22 febbraio 2026

Tutto pronto per l'ultima giornata di gare a Milano-Cortina 2026! Cinque finali in programma, ma le speranze azzurre di una medaglia per ritoccare il record delle 30 già conquistate stanno tutte in Patrick Baumgartner e nel bob a quattro. Alle 10 al via la terza manche, alle 12.15 la quarta e ultima. L'azzurro è quinto dopo le prime due manche e deve provare a recuperare 19 centesimi da Adam Ammour, al momento terzo. Davanti al tedesco, altri due connazionali che spingono per la tripletta della Germania: comanda Lochner davanti a Friedrich.