Gattuso ha già in testa l'Italia anti Irlanda del Nord, resta solo il dubbio Kean
Il ct azzurro si affiderà al suo zoccolo duro e chiamerà la grande rivelazione stagionale: Palestra del Cagliari
A poco più di tre settimane dall'appuntamento più importante, il primo (si spera) playoff per guadagnarsi l'America, il ct dell'Italia Rino Gattuso ha già in testa la formazione che dovrà affrontare l'Irlanda del Nord a Bergamo. Salvo problemi dell'ultima ora, come quello che ha visto protagonista Moise Kean nell'ultima gara di campionato giocata a Udine con la Fiorentina, in cui l'attaccante viola ha riportato una botta alla tibia che, al momento, non permette di quantificare i giorni in cui dovrà restare a riposo.
Gattuso si affiderà ai suoi senza esperimenti, ma di certo convocherà uno dei giocatori più performanti della stagione: Palestra del Cagliari, destinato, se dovesse continuare a questi livelli, a prendersi il posto da titolare sulla fascia destra. La formazione anti Irlanda, dunque, vedrà Donnarumma in porta con Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa. Se il suo stato di forma fosse diverso dall'attuale, Buongiorno avrebbe il posto assicurato in mezzo al terzetto, con l'interista spostato sul centrosinistra, ma al momento è destinato alla panchina.
Sulle fasce ci saranno Politano e Dimarco con un centrocampo formato da Barella, Locatelli e Tonali. In mezzo al campo c'è anche l'opzione Verratti che Gattuso tiene sempre in considerazione. Davanti, se Kean fosse recuperato, giocherebbe in coppia con Retegui. Altrimenti spazio a Pio Esposito che, in una partita in cui è prevedibile un assalto all'arma bianca a una difesa chiusa e ben piazzata fisicamente, potrebbe essere un'arma decisiva.