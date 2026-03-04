Gattuso ha già in testa l'Italia anti Irlanda del Nord, resta solo il dubbio Kean

Sulle fasce ci saranno Politano e Dimarco con un centrocampo formato da Barella, Locatelli e Tonali. In mezzo al campo c'è anche l'opzione Verratti che Gattuso tiene sempre in considerazione. Davanti, se Kean fosse recuperato, giocherebbe in coppia con Retegui. Altrimenti spazio a Pio Esposito che, in una partita in cui è prevedibile un assalto all'arma bianca a una difesa chiusa e ben piazzata fisicamente, potrebbe essere un'arma decisiva.