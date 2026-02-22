Milano-Cortina 2026, Eileen Gu in lacrime dopo l’oro nell'halfpipe: "Mia nonna è venuta a mancare"

Arrivata in ritardo alla conferenza stampa, Gu ha voluto spiegare personalmente quanto accaduto: "Scusate, ma ho appena scoperto che mia nonna è venuta a mancare", ha detto in lacrime. "Ha avuto un ruolo molto importante nella mia vita, l’ho sempre ammirata, mi ha ispirata". La campionessa ha raccontato che, prima di partire per le Olimpiadi, sapeva già che la nonna era malata e che quella notizia avrebbe potuto arrivare in qualsiasi momento. "Non le ho promesso che avrei vinto, ma le ho promesso che sarei stata coraggiosa, proprio come lei", ha spiegato in un post condiviso sui suoi social con diverse foto in compagnia della nonna.