IL LUTTO

Milano-Cortina 2026, Eileen Gu in lacrime dopo l’oro nell'halfpipe: "Mia nonna è venuta a mancare"

L'atleta naturalizzata cinese si è presentata in lacrime in conferenza stampa per il lutto scoperto subito dopo la gara

22 Feb 2026 - 23:14
videovideo

Dopo i due argenti conquistati a Livigno nello slopestyle e nel big air, Eileen Gu ha chiuso le sue Olimpiadi con l’oro nell’halfpipe, la sua specialità, conquistando la terza medaglia d’oro olimpica dopo i due titoli di Pechino 2022. Il successo, arrivato nel giorno di chiusura di Milano Cortina 2026, le ha regalato la sesta medaglia complessiva ai Giochi invernali, consacrandola come la sciatrice freestyle più vincente di sempre a cinque cerchi. Ma la gioia per il trionfo ha lasciato spazio immediatamente alla tristezza Poco dopo la gara, l’atleta statunitense naturalizzata cinese ha appreso della scomparsa della nonna, figura fondamentale nella sua vita.

Arrivata in ritardo alla conferenza stampa, Gu ha voluto spiegare personalmente quanto accaduto: "Scusate, ma ho appena scoperto che mia nonna è venuta a mancare", ha detto in lacrime. "Ha avuto un ruolo molto importante nella mia vita, l’ho sempre ammirata, mi ha ispirata". La campionessa ha raccontato che, prima di partire per le Olimpiadi, sapeva già che la nonna era malata e che quella notizia avrebbe potuto arrivare in qualsiasi momento. "Non le ho promesso che avrei vinto, ma le ho promesso che sarei stata coraggiosa, proprio come lei", ha spiegato in un post condiviso sui suoi social con diverse foto in compagnia della nonna. 

"Sono davvero felice di essere riuscita a mantenere questa promessa e spero di averla resa orgogliosa", ha aggiunto. Parole che danno un significato ancora più profondo al suo oro olimpico: non solo un traguardo storico dal punto di vista sportivo, ma un successo carico di valore personale, vissuto tra la felicità del podio e il dolore di una perdita improvvisa.

Milano-Cortina 2026, Elieen Gu si prende l'argento nello slopestyle

1 di 24
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

milano-cortina 2026

Ultime notizie

11

Giovannini porta un'altra medaglia al pattinaggio velocità: è bronzo

Cala il sipario sulle Olimpiadi Invernali: spenti i due bracieri durante la cerimonia di chiusura

Eileen Gu in lacrime dopo l’oro nell'halfpipe: "Ho appena saputo che mia nonna è morta"

16

Ghiotto e Vittozzi portabandiera durante la cerimonia di chiusura: le FOTO degli azzurri

Malagò: "Grandissima Italia, sei stata di parola. Sono ancora più orgoglioso di te"

58

"Beauty in Action", a Verona la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 22 febbraio 2026

46 anni dopo è di nuovo "Miracle on ice", oro USA nell'hockey: Canada sconfitto all'overtime

6

Trionfo USA all'overtime nell'hockey maschile: festa incontenibile

Il Cio conferisce al Presidente Mattarella l'Ordine olimpico in oro: "Gratitudine per i Giochi"

Anche nel bob si simula: isrealiano finge malattia, squadra ritirata dal Comitato

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 

Gli italiani in gara oggi 22 febbraio: si chiude con bob a 4 e mass start di fondo

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 21 febbraio 2026

Pattinaggio velocità, Giovannini fa 30 medaglie! Bronzo nella mass start: "Volevo di più, ma sono orgoglioso"

30
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

11

Giovannini porta un'altra medaglia al pattinaggio velocità: è bronzo

I più visti di Milano-Cortina 2026

Paura nel bob a quattro: si ribaltano Austria, Francia e Trinidad. Le immagini

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta

DICH PELLEGRINO 18/2 DICH

Pellegrino: "Una soddisfazione enorme, questo era l'obiettivo del quadriennio"

9° posto Arianna Fontana (Italia): 14 medaglie (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) nello short track tra il 2006 e il 2026

Fontana leggenda dello sport: scala la classifica degli sportivi più medagliati alle Olimpiadi

Finley Melville Ives

Paura per Melville Ives: sbatte testa e collo, portato via in barella

Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:26
La Roma cala il tris: Gasperini consolida il quarto posto e allunga sulla Juventus
23:23
Gasperini: "Ero straconvinto che avremmo fatto bene, vincere con la Juve sarebbe un passo verso la Champions"
23:20
Cremonese, Nicola vede il bicchiere mezzo pieno: "Per un'ora tenuto bene il campo"
23:15
Cala il sipario sulle Olimpiadi Invernali: spenti i due bracieri durante la cerimonia di chiusura
23:14
Eileen Gu in lacrime dopo l’oro nell'halfpipe: "Ho appena saputo che mia nonna è morta"