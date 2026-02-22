Milano-Cortina 2026, Eileen Gu in lacrime dopo l’oro nell'halfpipe: "Mia nonna è venuta a mancare"
L'atleta naturalizzata cinese si è presentata in lacrime in conferenza stampa per il lutto scoperto subito dopo la gara
Dopo i due argenti conquistati a Livigno nello slopestyle e nel big air, Eileen Gu ha chiuso le sue Olimpiadi con l’oro nell’halfpipe, la sua specialità, conquistando la terza medaglia d’oro olimpica dopo i due titoli di Pechino 2022. Il successo, arrivato nel giorno di chiusura di Milano Cortina 2026, le ha regalato la sesta medaglia complessiva ai Giochi invernali, consacrandola come la sciatrice freestyle più vincente di sempre a cinque cerchi. Ma la gioia per il trionfo ha lasciato spazio immediatamente alla tristezza Poco dopo la gara, l’atleta statunitense naturalizzata cinese ha appreso della scomparsa della nonna, figura fondamentale nella sua vita.
Arrivata in ritardo alla conferenza stampa, Gu ha voluto spiegare personalmente quanto accaduto: "Scusate, ma ho appena scoperto che mia nonna è venuta a mancare", ha detto in lacrime. "Ha avuto un ruolo molto importante nella mia vita, l’ho sempre ammirata, mi ha ispirata". La campionessa ha raccontato che, prima di partire per le Olimpiadi, sapeva già che la nonna era malata e che quella notizia avrebbe potuto arrivare in qualsiasi momento. "Non le ho promesso che avrei vinto, ma le ho promesso che sarei stata coraggiosa, proprio come lei", ha spiegato in un post condiviso sui suoi social con diverse foto in compagnia della nonna.
"Sono davvero felice di essere riuscita a mantenere questa promessa e spero di averla resa orgogliosa", ha aggiunto. Parole che danno un significato ancora più profondo al suo oro olimpico: non solo un traguardo storico dal punto di vista sportivo, ma un successo carico di valore personale, vissuto tra la felicità del podio e il dolore di una perdita improvvisa.