Tensione durante Carrarese-Catanzaro: Rocchi aggredito e costretto a lasciare lo stadio scortato dalla Polizia

04 Mar 2026 - 22:41
Gianluca Rocchi © italyphotopress

Momenti di grande tensione questa sera durante Carrarese-Catanzaro. Gianluca Rocchi, che era presente allo Stadio dei Marmi per giudicare la squadra arbitrale impegnata nella sfida, è stato infatti pesantemente contestato e poi aggredito verbalmente da alcuni tifosi di casa arrabbiati per alcune decisioni dubbie sul campo (in particolare il rigore fatto ribattere e poi segnato dagli ospiti nel recupero che ha fissato il risultato sul 3-3). Il designatore arbitrale, circondato dai tifosi, è stato quindi costretto a lasciare lo stadio scortato dalle forze dell'ordine. 

