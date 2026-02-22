Malagò: "Grandissima Italia, sei stata di parola"

"Ben fatto, Italia. Hai mantenuto le tue promesse! Grandissima Italia, sei stata di parola!". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, nel suo discorso alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali, all'Arena di Verona. "Alla Cerimonia di Apertura - ha ricordato - dissi che non ero mai stato così orgoglioso di essere italiano. Questa sera, lo sono ancora di più. Permettetemi di dire 'grazie' a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere tutto questo possibile e a tutti coloro che hanno creduto in noi. Siete una squadra vincente, siate orgogliosi della vostra impresa".