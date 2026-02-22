MILANO-CORTINA 2026

Malagò: "Grandissima Italia, sei stata di parola"

Il presidente del comitato organizzatore ringrazia tutti alla Cerimonia di Chiusura: "Siete una squadra vincente, siate orgogliosi della vostra impresa"

22 Feb 2026 - 22:35
1 di 16
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

"Ben fatto, Italia. Hai mantenuto le tue promesse! Grandissima Italia, sei stata di parola!". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, nel suo discorso alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali, all'Arena di Verona. "Alla Cerimonia di Apertura - ha ricordato - dissi che non ero mai stato così orgoglioso di essere italiano. Questa sera, lo sono ancora di più. Permettetemi di dire 'grazie' a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere tutto questo possibile e a tutti coloro che hanno creduto in noi. Siete una squadra vincente, siate orgogliosi della vostra impresa". 

"Una sola parola per l'Italia Team: Meravigliosi! Le vostre prestazioni straordinarie, e il record nazionale di medaglie ai Giochi Olimpici Invernali, hanno unito gli italiani ovunque e contribuito in modo decisivo al successo dei Giochi", ha aggiunto. Malagò ringraziando anche "gli atleti - i veri protagonisti - le cui imprese eccezionali hanno illuminato le arene, ispirato tutti noi e scritto un capitolo indimenticabile nel grande libro dell'Olimpismo. Questa è stata, e resterà per sempre, la vostra edizione. Missione compiuta".

malago
milano-cortina 2026

Ultime notizie

11

Giovannini porta un'altra medaglia al pattinaggio velocità: è bronzo

Cala il sipario sulle Olimpiadi Invernali: spenti i due bracieri durante la cerimonia di chiusura

Eileen Gu in lacrime dopo l’oro nell'halfpipe: "Ho appena saputo che mia nonna è morta"

16

Ghiotto e Vittozzi portabandiera durante la cerimonia di chiusura: le FOTO degli azzurri

Malagò: "Grandissima Italia, sei stata di parola. Sono ancora più orgoglioso di te"

58

"Beauty in Action", a Verona la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 22 febbraio 2026

46 anni dopo è di nuovo "Miracle on ice", oro USA nell'hockey: Canada sconfitto all'overtime

6

Trionfo USA all'overtime nell'hockey maschile: festa incontenibile

Il Cio conferisce al Presidente Mattarella l'Ordine olimpico in oro: "Gratitudine per i Giochi"

Anche nel bob si simula: isrealiano finge malattia, squadra ritirata dal Comitato

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 

Gli italiani in gara oggi 22 febbraio: si chiude con bob a 4 e mass start di fondo

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 21 febbraio 2026

Pattinaggio velocità, Giovannini fa 30 medaglie! Bronzo nella mass start: "Volevo di più, ma sono orgoglioso"

30
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

11

Giovannini porta un'altra medaglia al pattinaggio velocità: è bronzo

I più visti di Milano-Cortina 2026

Paura nel bob a quattro: si ribaltano Austria, Francia e Trinidad. Le immagini

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta

DICH PELLEGRINO 18/2 DICH

Pellegrino: "Una soddisfazione enorme, questo era l'obiettivo del quadriennio"

9° posto Arianna Fontana (Italia): 14 medaglie (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) nello short track tra il 2006 e il 2026

Fontana leggenda dello sport: scala la classifica degli sportivi più medagliati alle Olimpiadi

Finley Melville Ives

Paura per Melville Ives: sbatte testa e collo, portato via in barella

Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:26
La Roma cala il tris: Gasperini consolida il quarto posto e allunga sulla Juventus
23:23
Gasperini: "Ero straconvinto che avremmo fatto bene, vincere con la Juve sarebbe un passo verso la Champions"
23:20
Cremonese, Nicola vede il bicchiere mezzo pieno: "Per un'ora tenuto bene il campo"
23:15
Cala il sipario sulle Olimpiadi Invernali: spenti i due bracieri durante la cerimonia di chiusura
23:14
Eileen Gu in lacrime dopo l’oro nell'halfpipe: "Ho appena saputo che mia nonna è morta"