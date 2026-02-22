Cerimonia di chiusura in tempo reale: lo show e la sfilata delle delegazioni

Benvenuti alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026. "Beauty in Action" è il titolo dello show, che mira a omaggiare l'arte italiana: la danza con Roberto Bolle, il cinema con Benedetta Porcaroli, la musica con Gabry Ponte, Achille Lauro e Major Lazer. Successivamente sfileranno le delegazioni con le rispettive bandiere e infine saranno spenti i due bracieri a Milano e a Cortina con il testimone che passerà alla Francia per l’edizione nel 2030 sulle Alpi Francesi.