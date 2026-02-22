MILANO-CORTINA 2026

Cerimonia di chiusura in tempo reale: lo show e la sfilata delle delegazioni

L'ultimo atto dei Giochi Olimpici Invernali in diretta: le ultime premiazioni, gli ospiti nazionali, internazionali e Ghiotto e Vittozzi portabandiera dell'Italia

22 Feb 2026 - 20:34
1 di 1
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Benvenuti alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026. "Beauty in Action" è il titolo dello show, che mira a omaggiare l'arte italiana: la danza con Roberto Bolle, il cinema con Benedetta Porcaroli, la musica con Gabry Ponte, Achille Lauro e Major Lazer. Successivamente sfileranno le delegazioni con le rispettive bandiere e infine saranno spenti i due bracieri a Milano e a Cortina con il testimone che passerà alla Francia per l’edizione nel 2030 sulle Alpi Francesi.

Inizia la cerimonia di chiusura

 Il countdown è finito: all'Arena di Verona parte l'ultimo atto delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Leggi anche

Il Cio conferisce al Presidente Mattarella l'Ordine olimpico in oro: "Gratitudine per i Giochi"

cerimonia di chiusura
milano-cortina 2026

Ultime notizie

Trionfo azzurro nello skicross: oro per Deromedis e argento per Tomasoni

Olimpiadi, cerimonia di chiusura LIVE: lo spettacolo all'Arena di Verona

1

"Beauty in Action", a Verona la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 22 febbraio 2026

46 anni dopo è di nuovo "Miracle on ice", oro USA nell'hockey: Canada sconfitto all'overtime

6

Trionfo USA all'overtime nell'hockey maschile: festa incontenibile

Il Cio conferisce al Presidente Mattarella l'Ordine olimpico in oro: "Gratitudine per i Giochi"

Anche nel bob si simula: isrealiano finge malattia, squadra ritirata dal Comitato

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 

Gli italiani in gara oggi 22 febbraio: si chiude con bob a 4 e mass start di fondo

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 21 febbraio 2026

Pattinaggio velocità, Giovannini fa 30 medaglie! Bronzo nella mass start: "Volevo di più, ma sono orgoglioso"

30
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

11

Giovannini porta un'altra medaglia al pattinaggio velocità: è bronzo

Donald Trump

Salta la presenza di Donald Trump in Italia: niente hockey e cerimonia di chiusura

Arena di Verona

Cala il sipario sui Giochi Invernali: programma, ospiti e portabandiera della cerimonia di chiusura

Trionfo azzurro nello skicross: oro per Deromedis e argento per Tomasoni

I più visti di Milano-Cortina 2026

Paura nel bob a quattro: si ribaltano Austria, Francia e Trinidad. Le immagini

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta

DICH PELLEGRINO 18/2 DICH

Pellegrino: "Una soddisfazione enorme, questo era l'obiettivo del quadriennio"

9° posto Arianna Fontana (Italia): 14 medaglie (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) nello short track tra il 2006 e il 2026

Fontana leggenda dello sport: scala la classifica degli sportivi più medagliati alle Olimpiadi

Finley Melville Ives

Paura per Melville Ives: sbatte testa e collo, portato via in barella

Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:34
Olimpiadi, cerimonia di chiusura LIVE: lo spettacolo all'Arena di Verona
20:34
Roma, Ranieri: "Tutti vogliamo andare in Champions"
20:24
"Beauty in Action", a Verona la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali
20:23
Milan rosso di rabbia: un gol di Troilo tra le polemiche condanna i rossoneri. Ora sono 10 i punti dall'Inter
20:18
Leao brilla ma viene beffato dal palo, a Pulisic manca la mira e Fullkrug non incide