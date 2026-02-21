1 di 9
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: paura nel bob a quattro, si ribalta il Team Austria

Incidente nel finale della seconda manche per i quattro atleti austriaci

21 Feb 2026 - 12:44
9 foto

Incidente per il team Austria nella seconda manche del bob a quattro che si è pericolosamente ribaltato nel finale di prova. La gara è stata ovviamente sospesa per permettere i soccorsi. I quattro atleti coinvolti sono Jakob Mandlbauer, Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer e Daiyehan Nichols-Bardi.Tre dei 4 componenti del team si sono rialzati senza problemi, sono stati invece necessari controlli medici per il pilota del Jakob Mandlbauer.

milano-cortina
olimpiadi

Ultime notizie

22

Italia di bronzo nella staffetta maschile di short track

Trionfo azzurro nello skicross: oro per Deromedis e argento per Tomasoni

Pellegrino scrive ai tifosi dopo il forfait nella 50 km: "Non esserci è straziante, grande delusione"

Klaebo, che fenomeno! Trionfo anche nella 50 km, sesto oro su sei gare

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 21 febbraio 2026

29
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

16

Grande Italia: Deromedis e Tomasoni trionfano nello skicross

02:48
Milano-Cortina 2026: le news del 21 febbraio

Milano-Cortina 2026: le news del 21 febbraio

9

Paura nel bob a quattro, si ribalta il Team Austria: le immagini

Donald Trump

Trump pronto a sbarcare in Italia per tifare Usa nella finale di hockey: i dettagli

Gli italiani in gara oggi: Pellegrino e Wierer salutano, Lollobrigida ci prova ancora

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 20 febbraio 2026

Sighel si prende la rivincita e guida la staffetta maschile di short track al bronzo

8

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta

Fontana, il finale è amaro: solo quinta nei 1.500 metri di short track: "I Giochi del 2030? Non lo so"

22

Italia di bronzo nella staffetta maschile di short track

I più visti di Milano-Cortina 2026

Fontana supera Mangiarotti: tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta

9° posto Arianna Fontana (Italia): 14 medaglie (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) nello short track tra il 2006 e il 2026

Fontana leggenda dello sport: scala la classifica degli sportivi più medagliati alle Olimpiadi

Vonn, periodo nero. Addio al cane Leo: "Se n'è andato il giorno dopo la mia caduta"

Finley Melville Ives

Paura per Melville Ives: sbatte testa e collo, portato via in barella

Sci di fondo, in gara c'è anche...un cane: le immagini dell'invasione di pista