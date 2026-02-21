Milano-Cortina 2026: paura nel bob a quattro, si ribalta il Team Austria

Incidente per il team Austria nella seconda manche del bob a quattro che si è pericolosamente ribaltato nel finale di prova. La gara è stata ovviamente sospesa per permettere i soccorsi. I quattro atleti coinvolti sono Jakob Mandlbauer, Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer e Daiyehan Nichols-Bardi.Tre dei 4 componenti del team si sono rialzati senza problemi, sono stati invece necessari controlli medici per il pilota del Jakob Mandlbauer.