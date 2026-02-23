Passione senza Limiti: Allianz celebra 20 anni di partnership con il Comitato Paralimpico Internazionale
L'evento alla vigilia del Viaggio della Fiamma Paralimpica e dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
A 11 giorni dall’avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e a poche ore dall'arrivo in Italia della Fiamma Paralimpica, Allianz ha celebrato con un grande evento intitolato “Passione senza limiti - Allianz e il Viaggio Paralimpico” due decenni di partnership con il Comitato Paralimpico Internazionale e il suo ruolo come Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026.
Allianz è orgogliosamente Partner dell’IPC dal 2006 ed è Assicuratore Ufficiale delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi dal 2021, e accompagnerà tutte le edizioni dei Giochi fino al 2032. Con l’evento organizzato nell’Auditorium di Torre Allianz a Milano – dove avrà anche sede la Casa Paralimpica Italiana nel capoluogo lombardo durante i Giochi Paralimpici Invernali – Allianz ha voluto celebrare lo Sport e il suo impegno a tutto tondo per l’ecosistema sportivo.
Il Presidente dell’International Paralympic Committee Andrew Parsons, il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Paralimpico Italiano Giunio De Sanctis e l’Amministratore Delegato di Allianz Italia Giacomo Campora, assieme al top management di Allianz, hanno ripercorso i vent’anni di impegno di Allianz per lo sport Paralimpico, i successi dei Giochi Olimpici e sottolineato la continuità tra Olimpiadi e Paralimpiadi, nella convinzione che tutti gli atleti siano uguali, uomini e donne di sport per cui conta e va valorizzato il gesto sportivo. In un mondo sempre più diviso, Allianz contribuisce a unire le persone in una competizione pacifica in uno dei più grandi eventi sportivi al mondo.
Una continuità di visione, di valori, nell’organizzazione e nei tempi che non conoscono pause: domenica 22 febbraio si è spenta la Fiamma Olimpica, consacrando l’edizione italiana dei Giochi Olimpici Invernali che è già entrata nella storia per essere la prima edizione diffusa, rispettosa dei territori, con una forte legacy ed equilibrata in tema di genere.
Il 24 febbraio la Fiamma Paralimpica si accenderà a Stoke Mandeville nel Regno Unito e arriverà a Torino, da cui partirà il Viaggio che – con Allianz al fianco – attraverserà l'Italia per undici giorni, accompagnando i protagonisti e i fan verso i Giochi Paralimpici Invernali dal 6 al 15 marzo 2026. A sottolineare la continuità della manifestazione sportiva è la scelta di celebrare nella stessa meravigliosa cornice, l’Arena di Verona, la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali e l’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali.
Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, ha sottolineato: “Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 stanno per iniziare e rappresentano per l’Italia un momento prezioso: un’occasione per mostrare non solo la capacità organizzativa del Paese, ma soprattutto la forza di un movimento che, negli anni, ha saputo crescere, innovare e cambiare il modo in cui guardiamo allo sport e alle persone. Il percorso del Movimento Paralimpico, a livello internazionale e nazionale, è stato straordinario. I Giochi di Milano Cortina non ne sono semplicemente la celebrazione: ne sono il motore. Con oltre 600 atleti pronti a gareggiare tra Milano e le nostre montagne, le Paralimpiadi offriranno al pubblico storie, gesti e performance in grado di ispirare profondamente. Perché il valore dei Giochi non si misura solo nelle medaglie, ma nella capacità di trasmettere determinazione, coraggio e possibilità. Siamo orgogliosi di ospitare questo passaggio storico. E siamo pronti a dimostrare che l’eccellenza cui aspiriamo non conosce barriere: è fatta di inclusione, di opportunità, di visione. È fatta di futuro”.
Andrew Parsons, Presidente dell’International Paralympic Committee, ha dichiarato: “Dal 2006 in poi, l'impegno di Allianz nei confronti del Movimento Paralimpico è stato incrollabile. Il loro supporto ci ha aiutato a portare lo sport Paralimpico a milioni di persone in tutto il mondo e ha svolto un ruolo fondamentale nell'elevare il profilo degli atleti, delle competizioni e delle storie che definiscono il nostro Movimento. Negli ultimi due decenni, questa partnership ha permesso all'IPC di crescere fino a diventare l'organizzazione che è oggi. È importante sottolineare che il supporto di Allianz è andato ben oltre il nostro quartier generale. Ha rafforzato le Federazioni Internazionali, supportato i Comitati Paralimpici Nazionali, promosso innumerevoli Campionati Mondiali e regionali e promosso eventi come la Giornata Internazionale Paralimpica e i Paralympic Sport and Media Awards. In breve, la partnership con Allianz ha contribuito a garantire il futuro del Movimento Paralimpico e ci ha preparato per il meglio”.
Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano, ha aggiunto: “La partnership tra Allianz e il Comitato Paralimpico Internazionale dura da oltre vent’anni e rappresenta un esempio concreto di sostegno continuativo al Movimento Paralimpico a livello globale. Un impegno che, grazie al lavoro condiviso con il CIP, si traduce anche in Italia in progetti e iniziative capaci di diffondere i valori dello sport paralimpico e dell’inclusione.
In vista dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Allianz sta svolgendo un ruolo importante nel promuovere lo spirito paralimpico, anche attraverso i propri ambassador e il sostegno al Viaggio della Fiamma Paralimpica, con i Flame Festival e i Flame Visit, momenti di grande partecipazione per i territori. Particolarmente significativa sarà inoltre l’ospitalità, al 47° piano della Torre Allianz, della hospitality house del CIP durante i Giochi: un punto di riferimento per la delegazione azzurra e per gli atleti del paraice-hockey, unica disciplina che gareggerà a Milano, dove poter condividere e celebrare i successi della Squadra Azzurra”.
Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. ha dichiarato: “Questi Giochi sono già nella storia, grazie alla vicinanza di tutte le istituzioni, alla visione di Giovanni Malagò, alle capacità del CONI, ora guidato da Luciano Buonfiglio, e alla collaborazione di Partner come Allianz che lavorano a sostegno del movimento Olimpico. Da italiano sono orgoglioso di quanto il nostro Paese abbia mostrato a tutto il mondo, e da uomo di business sono altrettanto fiero di quanto Allianz stia mettendo in campo - da cinque anni, non da pochi mesi - per sostenere l’organizzazione, la sicurezza e la magia di Milano Cortina 2026. Ora il sogno continua con i Giochi Paralimpici. Ringrazio il Presidente IPC Andrew Parsons e il Presidente del CIP Giunio De Sanctis per aver sottolineato che Allianz, in questi 20 anni di partnership, ha aiutato il Movimento Paralimpico a crescere e prepararsi al meglio anno dopo anno, anche in Italia. Le Paralimpiadi celebrano lo Sport e il valore degli atleti, prima della disabilità”.
20 anni di partnership: Allianz e il Movimento Paralimpico
Alcune partnership sono definite da un momento di convinzione, prima che il risultato sia chiaro. Per Allianz, è così che è iniziata la partnership con il Movimento Paralimpico vent'anni fa, radicata in una chiara convinzione: lo sport può cambiare la vita. Gli sport paralimpici dimostrano come il movimento aiuti le persone ad acquisire fiducia in se stesse e a trovare uno scopo. Promuovono l'inclusione creando spazi in cui persone con e senza disabilità si incontrano a parità di condizioni, imparando, competendo e progredendo insieme. Gli atleti Paralimpici, in questo contesto, sono potenti modelli di riferimento, dimostrando resilienza, preparazione e fiducia in ciò che è possibile.
La storia inizia nel 2006, quando Allianz ha stretto per la prima volta un legame con il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) e l'Associazione Tedesca Sport Disabili (DBS). Questo ha portato a un impegno precoce a sostegno del Movimento Paralimpico, che si è sviluppato anno dopo anno in una relazione strategica più profonda. Nei suoi primi anni, il coinvolgimento di Allianz rifletteva i tempi: il Movimento Paralimpico stava ancora costruendo una visibilità globale e molte partnership si basavano fortemente sul patrocinio. Ma il rapporto si è sviluppato rapidamente.
Nel corso del tempo, la partnership con Allianz si è evoluta da un supporto iniziale fino a diventare il primo partner internazionale dell'IPC nel 2011. Questo ha segnato un modello diverso: non solo donazioni, ma una collaborazione costruita attraverso una pianificazione condivisa, l'offerta di servizi e una narrazione a lungo termine.
Milano-Cortina 2026 segna pertanto l’anniversario ventennale dall'inizio del percorso di Allianz con il Movimento Paralimpico.
Eike Bürgel, Responsabile della Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz SE ha commentato: "Niente altro rafforza, unisce e mette in risalto il meglio delle persone come lo Sport, e i Movimenti Olimpico e Paralimpico incarnano l'essenza dello Sport e uniscono le persone di tutto il mondo. Nel corso di questi 20 anni, il coinvolgimento di Allianz è stato determinante nell'aumentare la visibilità e la professionalità degli sport Paralimpici, ampliando l'inclusione e riunendo atleti, famiglie e tifosi nella celebrazione condivisa del potenziale umano. Ringrazio sinceramente il Movimento Paralimpico, il suo Presidente Andrew Parsons e i suoi team per due decenni di partnership così entusiasmante, fruttuosa e arricchente".
Allianz è cresciuta insieme al Movimento e si prepara ad entrare nella prossima era al suo fianco. Quest'era sarà definita da nuove sfide: espandere lo sport Paralimpico nelle regioni sottorappresentate, creare piattaforme digitali che rendano il Movimento accessibile tutto l'anno e garantire che la professionalizzazione raggiunta a livello d'élite si estenda alle strutture di base.
Con l'avvicinarsi di Los Angeles 2028, Alpi francesi 2030 e Brisbane 2032, la partnership continuerà a evolversi, non facendo più di quanto già fatto, ma chiedendosi quali siano le prossime esigenze del Movimento e lavorando insieme per raggiungere questo obiettivo.
L’attivazione della Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz in Italia
Da sempre, Allianz Italia riconosce nei valori dello sport - lealtà, competizione, correttezza e spirito di squadra - l’ispirazione per il suo agire quotidiano e sostiene quindi molteplici iniziative e istituzioni in ambito sportivo nel nostro Paese. Con l’attivazione della Partnership Olimpica e Paralimpica, questo impegno si è ulteriormente e significativamente ampliato: Allianz Italia ha infatti sviluppato partnership strategiche con il mondo sportivo nazionale dal CONI al CIP, dal Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro a numerose Federazioni, oltre a scegliere tra gli atleti italiani Olimpici e Paralimpici un proprio “Team Allianz” di Ambassador ai Giochi di Parigi 2024 e di Milano Cortina 2026.
Valentina Sestan, Responsabile della Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz S.p.A. ha spiegato: “Allianz è al fianco di Milano Cortina ospitando sin dal 2021 la sede del Comitato Organizzatore in Torre Allianz ed è l’assicuratore ufficiale dei Giochi. Forte dell'esperienza di successo di Parigi 2024, abbiamo voluto ampliare le attività dedicate a questi Giochi Invernali in Italia coinvolgendo con tante e apprezzate iniziative tutta la nostra community: clienti, agenti e i nostri dipendenti. Siamo, inoltre, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026, un'occasione unica per raccontare un percorso luminoso che attraversa l'Italia, connettendo territori, storie e persone in un'esperienza di partecipazione collettiva emozionante e profondamente umana."
I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Durante i Giochi Paralimpici Invernali, il 47° piano di Torre Allianz, trasformato in un accogliente chalet di montagna, sarà la Casa Paralimpica Italiana del CIP a Milano. Uno spazio pensato come hub istituzionale e relazionale dove atleti, istituzioni, partner e media si incontreranno per celebrare insieme i valori dello sport paralimpico e dell'inclusione.
I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 avranno luogo dal 6 al 15 marzo: a Cortina d’Ampezzo si svolgeranno le gare di Para Sci alpino e Para Snowboard (Olympia delle Tofane) e Curling in carrozzina (Stadio Olimpico del ghiaccio), il Para Biathlon e il Para Sci di fondo a Tesero (Centro Fabio Canal), il Para Ice Hockey a Milano (Santa Giulia Ice Hockey Arena). La Cerimonia di Apertura si terrà all’Arena di Verona il 6 marzo e la Cerimonia di Chiusura a Cortina d’Ampezzo il 15 marzo 2026.
Il Viaggio della Fiamma Paralimpica
La Fondazione Milano Cortina 2026 e Allianz hanno dato vita a un progetto che va oltre la dimensione sportiva: il Viaggio della Fiamma Paralimpica è un percorso di 13 tappe in 11 giorni che coinvolgerà 501 tedofori – di cui 200 dipendenti e agenti Allianz – trasformando l'Italia in un palcoscenico di inclusione e partecipazione collettiva. A illustrare il Viaggio della Fiamma Paralimpica Maria Laura Iascone, Ceremonies Director Milano Cortina 2026, che ha spiegato: “Il Viaggio della Fiamma Paralimpica è uno dei momenti più significativi dell'intero progetto Milano Cortina 2026. Undici giorni di festa autentica, accesi da una magia che solo un’esperienza di tale portata sa sprigionare. Il messaggio dei Giochi colmerà di emozione ogni strada e ogni piazza: le comunità italiane e lo spirito Paralimpico si fonderanno in un’unica, grande energia. Il pubblico non è spettatore, ma protagonista, capace di trasformare l’attesa in fermento. Un cammino straordinario che partirà il 24 febbraio per culminare, il 6 marzo, nell’emozione della Cerimonia di Apertura nell'iconica Arena di Verona”.
Dopo l'accensione a Stoke Mandeville, culla storica del Movimento Paralimpico, la Fiamma farà domani il suo ingresso in Italia a Torino, da cui partirà il Viaggio. Sarà un'iniziativa articolata in tre formati celebrativi. Cinque città del Nord – Torino, Milano, Bolzano, Trento e Trieste – ospiteranno i Flame Festival, grandi eventi di piazza dove l'Allianz Village trasformerà gli spazi urbani in hub esperienziali aperti gratuitamente al pubblico. Le piazze saranno animate da palchi con intrattenimento, quiz interattivi sui valori Paralimpici e interviste agli atleti tedofori, mentre le Challenge Zone offriranno attività ludiche inclusive. L'Area Educational, curata dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, proporrà contenuti sui progetti a sostegno delle persone con disabilità. Ogni tappa culminerà nell'accensione del Braciere, momento di unione e celebrazione collettiva.
Allianz ha voluto estendere il Viaggio della Fiamma Paralimpica al Centro-Sud Italia con quattro Flame Visit – Roma, Bari, Napoli e Bologna –. In queste città, il grande Allianz Truck, dotato di maxischermi LED, diventerà un palco mobile, facendo tappa nelle principali piazze, dove DJ set, animazione e l'accensione del Braciere porteranno l'energia del Viaggio, permettendo ai tedofori di condividere le loro storie di resilienza con le comunità locali.
Cortina d'Ampezzo ospiterà il 3 marzo la Cerimonia di Unione, momento simbolico in cui le Fiamme provenienti dai diversi itinerari convergeranno per dare vita a un'unica Fiamma Paralimpica. Una suggestiva struttura geodetica trasparente accoglierà visitatori e studenti in un ambiente immersivo, con set fotografici, postazioni di gioco e contenuti multimediali che raccontano i valori di Allianz e dei Giochi.
La fase finale vedrà la staffetta attraversare il Veneto, toccando numerosi paesi e città nelle province di Venezia, Padova, Verona, accompagnata dall'Allianz Truck che diffonderà musica, animazione ed emozioni lungo le strade, mentre nelle piazze la struttura geodetica continuerà a offrire esperienze interattive. Il 6 marzo, all'Arena di Verona, il Viaggio culminerà nella Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali, segnando l'inizio ufficiale delle competizioni.
Le tappe del Viaggio della Fiamma Paralimpica Milano Cortina 2026 sono:
