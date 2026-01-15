Polemica tedofori, la Fondazione Milano-Cortina: "Processo nomine rigoroso e inclusivo"

Una nota "per porre fine a interpretazioni distorte e ricostruzioni arbitrarie" riguardo al processo di selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica. "La nomina dei tedofori può essere effettuata da tutte le realtà che partecipano alla costruzione del Viaggio della Fiamma: Fondazione Milano Cortina 2026, Città di tappa, Sponsor del progetto Olimpico, Coni regionali, Enti territoriali e Comitato Olimpico Internazionale. Tutte queste realtà hanno pieno titolo per proporre i propri tedofori. E tutti i nominati - senza alcuna distinzione di ruolo, notorietà o provenienza - sono tedofori a pieno diritto. Che si tratti di una persona comune, di un ex atleta titolato, di un artista, di un volontario o di un volto noto, la dignità del ruolo è identica. La Fiamma non fa gerarchie: celebra storie, valori e comunità".