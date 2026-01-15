Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
IL CASO

Polemica tedofori, la Fondazione Milano-Cortina: "Processo nomine rigoroso e inclusivo"

La risposta alle critiche dei giorni scorsi: "Tanti enti nominano i tedofori, che non sono solo atleti. E ognuno ha dignità, al di là del suo ruolo"

di Paolo Borella
15 Gen 2026 - 22:40

Mentre non accennano a placarsi le polemiche per la scelta dei tedofori in vista dei Giochi Olimpici Invernali del prossimo mese, è la stessa Fondazione Milano Cortina 2026 a cercare di chiarire il processo per le nomine, definito "rigoroso, inclusivo e rispettoso". La Fondazione "invita a non alimentare ulteriori polemiche infondate su un percorso che ha un solo obiettivo: onorare le persone e le comunità che rendono possibile il cammino della Fiamma verso i Giochi".

Una nota "per porre fine a interpretazioni distorte e ricostruzioni arbitrarie" riguardo al processo di selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica. "La nomina dei tedofori può essere effettuata da tutte le realtà che partecipano alla costruzione del Viaggio della Fiamma: Fondazione Milano Cortina 2026, Città di tappa, Sponsor del progetto Olimpico, Coni regionali, Enti territoriali e Comitato Olimpico Internazionale. Tutte queste realtà hanno pieno titolo per proporre i propri tedofori. E tutti i nominati - senza alcuna distinzione di ruolo, notorietà o provenienza - sono tedofori a pieno diritto. Che si tratti di una persona comune, di un ex atleta titolato, di un artista, di un volontario o di un volto noto, la dignità del ruolo è identica. La Fiamma non fa gerarchie: celebra storie, valori e comunità".

Sottolineato il "background check previsto per legge, applicato in modo uniforme e senza eccezioni" per le nomine. "È quindi privo di fondamento ogni tentativo di creare categorie, graduatorie o contrapposizioni tra 'tipi' di tedofori o tra 'modalità' di nomina. Non esiste alcuna differenza tra una nomina proveniente da un Comune, da uno sponsor, da un ente territoriale o dal Comitato Organizzatore: tutte le nomine, nel momento stesso in cui vengono validate, rappresentano il riconoscimento di una storia personale meritevole. Lo sportivo per i suoi risultati, l'artista per la sua popolarità, il cittadino per il suo impegno: tutti portano la Fiamma, tutti rappresentano il Paese, tutti sono parte della stessa narrazione di valori", conclude la Fondazione.

Leggi anche

Brignone: "Olimpiadi? Spero di esserci, ma a oggi non ho una risposta"

olimpiadi milano-cortina 2026
giochi olimpici invernali
tedoforo

Ultimi video

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

04:30
DICH BEZZECCHI 15/1 DICH

Bezzecchi: "Aprilia ha la mentalità molto simile alla mia"

01:16
Sorteggi Australian Open

Sorteggi Australian Open

02:55
DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

01:42
DICH TORTU SU OLIMPIADE/TEDOFORO 14/1 DICH

Tortu oltre le polemiche: "Felice di fare il tedoforo"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

I più visti di Altri Sport

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:55
Rugby: All Blacks, esonerato l'allenatore Scott Robertson
17:35
Volley, A1 donne: Paola Egonu è l'Mvp del mese di dicembre
17:29
Europei pallanuoto: l'Italia batte la Romania 20-6 e vince il girone
16:30
Rugby, Mondiali U20: esordio Italia il 27 giugno contro la Scozia
15:25
Milano Cortina: la fiamma olimpica arriva il 22/1 a Venezia