MILANO-CORTINA 2026

Stati Uniti in paradiso, oro nell'hockey maschile: Canada battuto all'overtime

USA campioni al termine di una finale spettacolare contro i maestri canadesi decisa nel 3 vs 3 al supplementare

22 Feb 2026 - 18:51
1 di 6
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Gli Stati Uniti tornano a vincere l'oro olimpico nell'hockey maschile 46 anni dopo il miracolo di Lake Placid 1980. La nazionale a stelle e strisce trionfa al termine di una finale infinita con il Canada, che ha vinto l'oro in ben 9 occasioni. La vittoria è arrivata con il gol decisivo a 18:20 dalla fine dell'overtime. La nazionale a stelle e strisce va a bissare il successo ottenuto già dalla squadra femminile sempre contro la rappresentativa della "foglia d'acero". Il trionfo USA nell'ultima gara delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 porta alla spedizione americana la trentatreesima medaglia e la dodicesima del metallo più pregiato.

Alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena è andata in scena la finale più attesa con le stelle NHL (National Hockey League) e non ha tradito le aspettative, infatti non sono bastati 60' di lotta sul ghiaccio per assegnare la medaglia più preziosa. Gli americani sono passati in vantaggio dopo 12' nel primo periodo con la rete dell'attaccante dei Minnesota Wild Matt Boldy. Successivamente, il Canada non ha sfruttato situazioni anche di doppio power play ma a 2' dal termine del secondo terzo di gara Cale Makar, attaccante dei Colorado Avalanche, ha pareggiato. Nel supplementare con 3 giocatori più il portiere in campo per squadra, lo statunitense Jack Hughes ha regalato l'oro atteso da 46 anni con la rete che ha messo fine alla partita. Bronzo alla Finlandia, che ha avuto la meglio della Slovacchia per 6-1 nella finale per il 3° posto.

Per gli USA doppietta Mondiale-Olimpiadi, visto che lo scorso anno si sono ripresi il titolo iridato dopo 65 anni (l'ultimo datato 1960) battendo la Svizzera ancora all'overtime nella finale di Stoccolma.

Gli USA tornano sul gradino più alto del podio: si tratta della terza volta nella storia. La prima occasione fuori dai confini nazionali, infatti trionfarono nel 1960 nell'edizione di Squaw Valley e nel 1980 a Lake Placid. In quell'occasione la vittoria sulla fortissima Unione Sovietica venne rinominata "Miracle on ice" tanto da ispirare anche trasposizioni cinematografiche omonime.  

Il Canada deve rimandare l'appuntamento con il decimo oro e si deve accontentare dell'argento, come al femminile si arrendono ai rivali storici degli Stati Uniti. Gli inventori dell'hockey non vincono il torneo maschile dal 2014, l'ultima rassegna olimpica prima di Milano-Cortina 2026 in cui parteciparono le stelle che militano nelle franchigie NHL. 

Esulta anche Trump sui social

 Si era parlato di una possibile presenza del presidente degli Stati Uniti a Milano per la finale e a Verona per la cerimonia di chiusura, che poi non ha trovato conferme nell'agenda della diffusa dalla Casa Bianca. Donald Trump si è congratulato sul suo social Truth: "Hanno vinto l'oro! Che partita".

Leggi anche
Donald Trump

Salta la presenza di Donald Trump in Italia: niente hockey e cerimonia di chiusura

hockey
olimpiadi
milano-cortina 2026

Ultime notizie

Trionfo azzurro nello skicross: oro per Deromedis e argento per Tomasoni

Olimpiadi, cerimonia di chiusura LIVE: lo spettacolo all'Arena di Verona

1

"Beauty in Action", a Verona la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 22 febbraio 2026

46 anni dopo è di nuovo "Miracle on ice", oro USA nell'hockey: Canada sconfitto all'overtime

6

Trionfo USA all'overtime nell'hockey maschile: festa incontenibile

Il Cio conferisce al Presidente Mattarella l'Ordine olimpico in oro: "Gratitudine per i Giochi"

Anche nel bob si simula: isrealiano finge malattia, squadra ritirata dal Comitato

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 

Gli italiani in gara oggi 22 febbraio: si chiude con bob a 4 e mass start di fondo

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 21 febbraio 2026

Pattinaggio velocità, Giovannini fa 30 medaglie! Bronzo nella mass start: "Volevo di più, ma sono orgoglioso"

30
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

11

Giovannini porta un'altra medaglia al pattinaggio velocità: è bronzo

Donald Trump

Salta la presenza di Donald Trump in Italia: niente hockey e cerimonia di chiusura

Arena di Verona

Cala il sipario sui Giochi Invernali: programma, ospiti e portabandiera della cerimonia di chiusura

Trionfo azzurro nello skicross: oro per Deromedis e argento per Tomasoni

I più visti di Milano-Cortina 2026

Paura nel bob a quattro: si ribaltano Austria, Francia e Trinidad. Le immagini

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta

DICH PELLEGRINO 18/2 DICH

Pellegrino: "Una soddisfazione enorme, questo era l'obiettivo del quadriennio"

9° posto Arianna Fontana (Italia): 14 medaglie (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) nello short track tra il 2006 e il 2026

Fontana leggenda dello sport: scala la classifica degli sportivi più medagliati alle Olimpiadi

Finley Melville Ives

Paura per Melville Ives: sbatte testa e collo, portato via in barella

Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:34
Olimpiadi, cerimonia di chiusura LIVE: lo spettacolo all'Arena di Verona
20:34
Roma, Ranieri: "Tutti vogliamo andare in Champions"
20:24
"Beauty in Action", a Verona la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali
20:23
Milan rosso di rabbia: un gol di Troilo tra le polemiche condanna i rossoneri. Ora sono 10 i punti dall'Inter
20:18
Leao brilla ma viene beffato dal palo, a Pulisic manca la mira e Fullkrug non incide