Stati Uniti in paradiso, oro nell'hockey maschile: Canada battuto all'overtime

Alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena è andata in scena la finale più attesa con le stelle NHL (National Hockey League) e non ha tradito le aspettative, infatti non sono bastati 60' di lotta sul ghiaccio per assegnare la medaglia più preziosa. Gli americani sono passati in vantaggio dopo 12' nel primo periodo con la rete dell'attaccante dei Minnesota Wild Matt Boldy. Successivamente, il Canada non ha sfruttato situazioni anche di doppio power play ma a 2' dal termine del secondo terzo di gara Cale Makar, attaccante dei Colorado Avalanche, ha pareggiato. Nel supplementare con 3 giocatori più il portiere in campo per squadra, lo statunitense Jack Hughes ha regalato l'oro atteso da 46 anni con la rete che ha messo fine alla partita. Bronzo alla Finlandia, che ha avuto la meglio della Slovacchia per 6-1 nella finale per il 3° posto.