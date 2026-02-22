Stati Uniti in paradiso, oro nell'hockey maschile: Canada battuto all'overtime

© Getty Images
© Getty Images
USA campioni al termine di una finale spettacolare contro i maestri canadesi decisa nel 3 vs 3 al supplementare
© Getty Images
© Getty Images
Gli Stati Uniti tornano a vincere l'oro olimpico nell'hockey maschile 46 anni dopo il miracolo di Lake Placid 1980. La nazionale a stelle e strisce trionfa al termine di una finale infinita con il Canada, che ha vinto l'oro in ben 9 occasioni. La vittoria è arrivata con il gol decisivo a 18:20 dalla fine dell'overtime. La nazionale a stelle e strisce va a bissare il successo ottenuto già dalla squadra femminile sempre contro la rappresentativa della "foglia d'acero". Il trionfo USA nell'ultima gara delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 porta alla spedizione americana la trentatreesima medaglia e la dodicesima del metallo più pregiato.
Alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena è andata in scena la finale più attesa con le stelle NHL (National Hockey League) e non ha tradito le aspettative, infatti non sono bastati 60' di lotta sul ghiaccio per assegnare la medaglia più preziosa. Gli americani sono passati in vantaggio dopo 12' nel primo periodo con la rete dell'attaccante dei Minnesota Wild Matt Boldy. Successivamente, il Canada non ha sfruttato situazioni anche di doppio power play ma a 2' dal termine del secondo terzo di gara Cale Makar, attaccante dei Colorado Avalanche, ha pareggiato. Nel supplementare con 3 giocatori più il portiere in campo per squadra, lo statunitense Jack Hughes ha regalato l'oro atteso da 46 anni con la rete che ha messo fine alla partita. Bronzo alla Finlandia, che ha avuto la meglio della Slovacchia per 6-1 nella finale per il 3° posto.
Per gli USA doppietta Mondiale-Olimpiadi, visto che lo scorso anno si sono ripresi il titolo iridato dopo 65 anni (l'ultimo datato 1960) battendo la Svizzera ancora all'overtime nella finale di Stoccolma.
Gli USA tornano sul gradino più alto del podio: si tratta della terza volta nella storia. La prima occasione fuori dai confini nazionali, infatti trionfarono nel 1960 nell'edizione di Squaw Valley e nel 1980 a Lake Placid. In quell'occasione la vittoria sulla fortissima Unione Sovietica venne rinominata "Miracle on ice" tanto da ispirare anche trasposizioni cinematografiche omonime.
Il Canada deve rimandare l'appuntamento con il decimo oro e si deve accontentare dell'argento, come al femminile si arrendono ai rivali storici degli Stati Uniti. Gli inventori dell'hockey non vincono il torneo maschile dal 2014, l'ultima rassegna olimpica prima di Milano-Cortina 2026 in cui parteciparono le stelle che militano nelle franchigie NHL.
Si era parlato di una possibile presenza del presidente degli Stati Uniti a Milano per la finale e a Verona per la cerimonia di chiusura, che poi non ha trovato conferme nell'agenda della diffusa dalla Casa Bianca. Donald Trump si è congratulato sul suo social Truth: "Hanno vinto l'oro! Che partita".