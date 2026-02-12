Stefania Constantini, chi è la stella del curling: la carriera e la storia d'amore col fidanzato dell'hockey

Stefania Constantini, l'icona del curling italiano nata a Pieve di Cadore nel 1999 e cresciuta tra i ghiacci di Cortina d'Ampezzo, ha aggiunto il bronzo alla sua bacheca, dopo lo storico oro di Pechino e il titolo mondiale conquistati in coppia con Amos Mosaner. Un risultato che le ha garantito ulteriore notorietà, col profilo Instagram che è passato da 50.000 a oltre 200.000 follower tra l'inizio dei Giochi Invernali e il terzo posto di Milano-Cortina 2026.