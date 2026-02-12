Stefania Constantini, chi è la stella del curling: la carriera e la storia d'amore col fidanzato dell'hockey

© instagram | Stefania Constantini
Scopri tutto su Stefania Constantini: dai trionfi olimpici a Milano-Cortina 2026 alla vita privata
Stefania Constantini, l'icona del curling italiano nata a Pieve di Cadore nel 1999 e cresciuta tra i ghiacci di Cortina d'Ampezzo, ha aggiunto il bronzo alla sua bacheca, dopo lo storico oro di Pechino e il titolo mondiale conquistati in coppia con Amos Mosaner. Un risultato che le ha garantito ulteriore notorietà, col profilo Instagram che è passato da 50.000 a oltre 200.000 follower tra l'inizio dei Giochi Invernali e il terzo posto di Milano-Cortina 2026.
Sebbene molti associno il suo nome a quello del compagno di squadra per l'eccezionale intesa agonistica, il cuore della campionessa delle Fiamme Oro — che prima della svolta professionale ha conciliato sport e lavoro come commessa — batte per il fidanzato Domenico Dalla Santa, portiere di hockey con cui vive una solida relazione lontano dai riflettori, sognando una casa insieme e nuovi viaggi dopo i successi olimpici.