Svizzera irritata con l'Italia dopo Crans-Montana, ridotti gli eventi a Milano-Cortina

Tre manifestazioni in programma per i giorni dei Giochi cancellate da Presenza Svizzera, che però ricorderà alle vittime dell'incendio di Capodannodi Paolo Borella
La tragedia di Crans-Montana impatterà anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, come è normale che sia. In particolare per quanto riguarda gli eventi organizzati dalla delegazione svizzera e che si sarebbero dovuti svolgere durante i giorni della manifestazione sportiva.
Tre eventi sono già stati cancellati, come confermato a Rsi da Alexandre Edelmann, capo di Presenza Svizzera, l'unità del Dipartimento federale degli affari esteri che deve promuovere l'immagine della Confederazione Elvetica. Si tratta di due serate di festa in origine ospitate da Casa Svizzera a Milano ("elelettroclette", da un festival vallesano) e del Galà delle Alpi del 7 febbraio che avrebbe celebrato la cultura alpina e avrebbe fatto da vetrina per i prodotti del territorio.
Edelmann ha spiegato che "il contesto che si è creato attorno a Crans-Montana, l'ampiezza mediatica e la dimensione politica che ha assunto, ci ha spinti a rivalutare tutto e adeguare il programma". Parole che richiamano anche alla lente d'ingrandimento della cronaca italiana rispetto all'incendio del locale "Le Constellation" a Capodanno. Critiche ad autorità e alla giustizia svizzera per le carenze di controlli e sicurezza che non sono state di certo gradite in Svizzera.
Anche da qui la scelta di limitare al minimo l'esposizione della delegazione, sportiva e non, in questo momento delicato, in cui è meglio tenere un profilo basso. Una decisione che comunque non impatterà sul ricordo delle 40 vittime, a cui sarà reso omaggio a Casa Svizzera, durante i Giochi invernali di Milano-Cortina, in una modalità ancora allo studio.