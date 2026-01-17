Svizzera irritata con l'Italia dopo Crans-Montana, ridotti gli eventi a Milano-Cortina

Edelmann ha spiegato che "il contesto che si è creato attorno a Crans-Montana, l'ampiezza mediatica e la dimensione politica che ha assunto, ci ha spinti a rivalutare tutto e adeguare il programma". Parole che richiamano anche alla lente d'ingrandimento della cronaca italiana rispetto all'incendio del locale "Le Constellation" a Capodanno. Critiche ad autorità e alla giustizia svizzera per le carenze di controlli e sicurezza che non sono state di certo gradite in Svizzera.