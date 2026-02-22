Ghiotto e Vittozzi portabandiera durante la cerimonia di chiusura: le FOTO degli azzurri

"È stata un'emozione unica, indescrivibile, anche per l'entusiasmo trasmesso dal pubblico. Davvero un momento speciale". Davide Ghiotto, il campione del pattinaggio di velocità, racconta l'emozione vissuta alla cerimonia a Verona di chiusura dei Giochi di Milano Cortina. Ghiotto ha sfilato da portabandiera con Lisa Vittozzi. "Abbiamo vissuto un'esperienza emozionante. Siamo orgogliosi di aver rappresentato il nostro Paese nella Cerimonia che ha chiuso l'edizione olimpica invernale più vincente di sempre per l'Italia Team" le parole dell'olimpionica del biathlon.