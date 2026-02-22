1 di 16
MILANO-CORTINA 2026

Ghiotto e Vittozzi portabandiera durante la cerimonia di chiusura: le FOTO degli azzurri

Da Ghiotto e Vittozzi portabandiera, fino alla fiamma olimpica protata da De Zolt, Albarello, Vanzetta e Fauner: ecco tutte le migliori foto italiane alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi all'Arena di Verona. 

22 Feb 2026 - 22:52
16 foto

"È stata un'emozione unica, indescrivibile, anche per l'entusiasmo trasmesso dal pubblico. Davvero un momento speciale". Davide Ghiotto, il campione del pattinaggio di velocità, racconta l'emozione vissuta alla cerimonia a Verona di chiusura dei Giochi di Milano Cortina. Ghiotto ha sfilato da portabandiera con Lisa Vittozzi. "Abbiamo vissuto un'esperienza emozionante. Siamo orgogliosi di aver rappresentato il nostro Paese nella Cerimonia che ha chiuso l'edizione olimpica invernale più vincente di sempre per l'Italia Team" le parole dell'olimpionica del biathlon.

milano-cortina 2026
olimpiadi
olmpiadi 2026
cerimonia di chiusura

