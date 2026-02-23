Italia a 360° gradi: sesta nel medagliere complessivo fra Parigi 2024 e Milano-Cortina

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
Gli Usa, unica altra Nazione con almeno 30 podi negli ultimi due Giochi, anticipa l'Italia insieme a Cina, Giappone, Paesi Bassi e Franciadi Paolo Borella
Chiusi i Giochi di Milano-Cortina, l'Italia fa i conti con...la propria grandezza. Un vero e proprio rinascimento sportivo quello azzurro negli ultimi anni, come testimoniano anche i dati sulle medaglie fra Parigi 2024 e le Olimpiadi casalinghe.
Oltre alla squadra italiana solo gli Usa, secondi nel medagliere italiano e primi in quello francese di due anni fa, hanno raccolto almeno 30 medaglie in entrambe le edizioni. Un risultato notevole, che conferma la crescita del movimento a 360 gradi, sport invernali compresi.
E non basta la motivazione dei Giochi ospitati in casa per giustificare le 30 medaglie collezionate nelle ultime due settimane: 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi. Com'era andata a Parigi? Ben 40 medaglie totali: 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi, con gli highlights della pallavolo femminile di Egonu e Velasco, del nuoto di Ceccon e Martinenghi, il doppio femminile del tennis con Errani e Paolini, la ginnastica artistica di Alice D'Amato.
Unendo i medaglieri di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, la classifica uscirebbe così: Stati Uniti davanti a tutti con 52 ori, poi Cina a 45, Giappone a 25 appena davanti ai Paesi Bassi, con altrettanti ori, grazie al numero di podi totali (69 a 54). Poi la Francia quinta con 24 ori e l'Italia sesta a quota 22.
Gli azzurri si sono tenuti alle spalle i vincitori del medagliere di Milano Cortina, la Norvegia (22 ori, ma 13 argenti contro i 19 dell'Italia), ma anche altre squadre forti della top 10 come Australia, Germania e Gran Bretagna. Solo Stati Uniti (159), Cina (106) e Francia (87) hanno raccolto più podi dell'Italia, che ne ha 70. Cifra tonda che esalta gli ultimi due anni di un'Italia sportiva che non resta più sullo sfondo.
