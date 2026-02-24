Hockey Usa, le campionesse d'oro dicono no a Trump: declinato l'invito dopo la gaffe del presidente

Nonostante il prestigio dell'invito, la risposta di Usa hockey è stata un "no" cortese ma fermo. "Siamo sinceramente grati per l’invito esteso alla nostra squadra e apprezziamo profondamente il riconoscimento del loro straordinario successo", ha dichiarato un portavoce della federazione. Tuttavia, gli impegni accademici e professionali già programmati dalle atlete per il post-Olimpiade hanno reso impossibile la loro partecipazione. "Si sentono onorate di essere state incluse e sono grate per l'attenzione ricevuta", ha concluso il portavoce, mentre dalla Casa Bianca, per ora, tutto tace.