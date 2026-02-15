MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 15 febbraio

Tornano in scena Brignone e Goggia. Speranza di medaglia anche per il misto a squadre di skeleton e nel biathlon. Moioli e Visentin cercano il bis nello snowboard cross a squadre

15 Feb 2026 - 09:01
Dodicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, domenica 15 febbraio. Grande attesa per lo slalom gigante femminile con Federica Brignone e Sofia Goggia tra le protagoniste. Buone possibilità di andare a medaglia anche nel biathlon inseguimento sia al maschile con Tommaso Giacomel che al femminile con Lisa Vitozzi e Dorothea Wirer. Occhi puntati poi su Amedeo Bagnis e Valentina Margaglio, eccellenze dello skeleton mondiale: nel misto a squadre potrebbero togliersi grandi soddisfazioni. Un'altra prova a squadre miste potrebbe regalare una medaglia ai colori azzurri è quella dello snowboard cross: Michela Moioli e Omar Visintin puntano almeno a ripetere l'argento vinto a Pechino nel 2022. Grande attesa anche per la staffetta 4x7,5km dello sci di fondo con Federico Pellegrino che potrebbe trascinare la squadra a un grande risultato. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi. 

  • 09:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Norvegia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
  • 10:00 Bob: Monobob donne, manche 1 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
  • 10:00 Sci alpino: Slalom gigante donne, manche 1 (da definire)
  • 11:15 Biathlon: Inseguimento 12,5km uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin)
  • 11:50 Bob: Monobob donne, manche 2 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
  • 12:00 Sci di fondo: Staffetta 4x7,5km uomini (da definire)
  • 13:30 Sci alpino: Slalom gigante donne, manche 2 (da definire)
  • 13:45 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, quarti di finale (da definire)
  • 14:05 Curling: Round robin donne, Italia - Danimarca (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)
  • 14:15 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, semifinali (da definire)
  • 14:35 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, finali (da definire)
  • 14:45 Biathlon: Inseguimento 10km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
  • 16:00 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, quarti di finale (da definire)
  • 17:03 Pattinaggio di velocità: 500m donne (Serena Pergher, Maybritt Vigl)
  • 18:00 Skeleton: Prova a squadre miste (da definire)
  • 18:45 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
  • 19:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Cechia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
  • 19:30 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 1 (Miro Tabanelli)
  • 19:45 Pattinaggio di figura: Coppie, programma corto (Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini)
  • 19:57 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, turno finale (ev. Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
  • 20:15 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 2 (Miro Tabanelli)
  • 21:00 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 3 (Miro Tabanelli)

* in grassetto le gare per le medaglie

Le entry list di alcune discipline non sono ancora state rese note.

