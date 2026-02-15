Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 15 febbraio

Dodicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, domenica 15 febbraio. Grande attesa per lo slalom gigante femminile con Federica Brignone e Sofia Goggia tra le protagoniste. Buone possibilità di andare a medaglia anche nel biathlon inseguimento sia al maschile con Tommaso Giacomel che al femminile con Lisa Vitozzi e Dorothea Wirer. Occhi puntati poi su Amedeo Bagnis e Valentina Margaglio, eccellenze dello skeleton mondiale: nel misto a squadre potrebbero togliersi grandi soddisfazioni. Un'altra prova a squadre miste potrebbe regalare una medaglia ai colori azzurri è quella dello snowboard cross: Michela Moioli e Omar Visintin puntano almeno a ripetere l'argento vinto a Pechino nel 2022. Grande attesa anche per la staffetta 4x7,5km dello sci di fondo con Federico Pellegrino che potrebbe trascinare la squadra a un grande risultato. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.