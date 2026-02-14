Caso Passler non archiviato: dubbi sulla sua presenza in staffetta
Nonostante la revoca della sospensione, resta l'incognita del deferimento: questo pone ombre in vista della staffetta femminile
© italyphotopress
Il caso Rebecca Passler che ha scosso il biathlon italiano prima delle Olimpiadi non si è chiuso con la revoca della sospensione stabilita dalla Corte nazionale d'appello antidoping. L'utilizzo della biatleta sudtirolese nella staffetta femminile di mercoledì 18 febbraio. L'atleta ventiquattrenne si aggregherà al gruppo, ma il suo posto nel quartetto è in bilico.
Il motivo è relativo all'opzione a disposizione della Procura nazionale antidoping di scegliere, ed è probabile che lo faccia, di chiedere il deferimento dell'atleta azzurra. Nel caso in cui il Tribunale decidesse per la squalifica, questo metterebbe a rischio un'eventuale medaglia per tutto il quartetto italiano. A questo punto si aprirebbero due scenari: se la decisione del giudice su tempi e decorrenza della squalifica valesse dal momento della sospensione, ovvero il 2 febbraio, e durasse per esempio due settimane, la staffetta si salverebbe da eventuali squalifiche, ma già con un mese l'intera staffetta sarebbe privata dell'eventuale medaglia.
Infine, secondo quanto previsto dal Codice sportivo antidoping il Tribunale potrebbe pure deliberare che "per ragioni di equità" si "disponga diversamente" (articolo 11.10), per esempio per una decorrenza dell'eventuale squalifica a partire dal momento della sentenza, quindi la gara sarebbe salva, e questo non graverebbe su risultati e ipotetiche medaglie olimpiche.
La staffetta sarebbe l'unica opportunità per gareggiare ad Anterselva, infatti dopo aver saltato la sprint non potrà prendere parte all'inseguimento di domenica 15 febbraio e quindi salta anche il sogno di far parte delle 30 biatlete che prenderanno parte alla mass start conclusiva del programma olimpico del biathlon in quanto non ha ottenuto il punteggio necessario nelle altre gare alle Olimpiadi per ottenere gli ultimi pass disponibili.