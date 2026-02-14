MILANO-CORTINA 2026

Caso Passler non archiviato: dubbi sulla sua presenza in staffetta

Nonostante la revoca della sospensione, resta l'incognita del deferimento: questo pone ombre in vista della staffetta femminile

14 Feb 2026 - 13:37
© italyphotopress

© italyphotopress

Il caso Rebecca Passler che ha scosso il biathlon italiano prima delle Olimpiadi non si è chiuso con la revoca della sospensione stabilita dalla Corte nazionale d'appello antidoping. L'utilizzo della biatleta sudtirolese nella staffetta femminile di mercoledì 18 febbraio. L'atleta ventiquattrenne si aggregherà al gruppo, ma il suo posto nel quartetto è in bilico.

Il motivo è relativo all'opzione a disposizione della Procura nazionale antidoping di scegliere, ed è probabile che lo faccia, di chiedere il deferimento dell'atleta azzurra. Nel caso in cui il Tribunale decidesse per la squalifica, questo metterebbe a rischio un'eventuale medaglia per tutto il quartetto italiano. A questo punto si aprirebbero due scenari: se la decisione del giudice su tempi e decorrenza della squalifica valesse dal momento della sospensione, ovvero il 2 febbraio, e durasse per esempio due settimane, la staffetta si salverebbe da eventuali squalifiche, ma già con un mese l'intera staffetta sarebbe privata dell'eventuale medaglia.

Leggi anche
Rebecca Passler

Passler riammessa nel biathlon dopo il caso doping. Perché è stato accolto il ricorso

Infine, secondo quanto previsto dal Codice sportivo antidoping il Tribunale potrebbe pure deliberare che "per ragioni di equità" si "disponga diversamente" (articolo 11.10), per esempio per una decorrenza dell'eventuale squalifica a partire dal momento della sentenza, quindi la gara sarebbe salva, e questo non graverebbe su risultati e ipotetiche medaglie olimpiche. 

La staffetta sarebbe l'unica opportunità per gareggiare ad Anterselva, infatti dopo aver saltato la sprint non potrà prendere parte all'inseguimento di domenica 15 febbraio e quindi salta anche il sogno di far parte delle 30 biatlete che prenderanno parte alla mass start conclusiva del programma olimpico del biathlon in quanto non ha ottenuto il punteggio necessario nelle altre gare alle Olimpiadi per ottenere gli ultimi pass disponibili.

rebecca passler
biathlon
milano-cortina 2026

Ultime notizie

Moioli, la medaglia dopo la grande paura: è bronzo nello snowboard cross

Fenomeno Braathen, il norvegese che ha portato il Brasile sul tetto del mondo: dal ritiro alla rinascita coi colori verdeoro

Curling femminile, in corso Italia-Cina | Alle 10 la prima manche di slalom gigante maschile

Braathen fa la storia! Vince l'oro nel gigante e regala al Brasile la prima medaglia in un'Olimpiade invernale

Innerhofer: "Curo la barba come il corpo, la pressione il mio motore. Franzoni..."

Martino Cozzi

Passler, il caso non è chiuso: ecco perché la sua presenza nella staffetta è a rischio

Paura per l'azzurra D'Antonio, la più giovane ai Giochi: caduta in allenamento e accertamenti in corso

Milano-Cortina, finiti in tre giorni i 10mila preservativi distribuiti nel Villaggio Olimpico

Lollobrigida oltre gli ori: "Atleta e madre? Sfida difficile. La mia gravidanza programmata dopo Pechino 2022"

9

Milano-Cortina 2026, Innerhofer ospite alla Gillette Barber Station

19

La caduta degli dei: il re del ghiaccio Malinin finisce a terra e in lacrime

Italiani in gara oggi: riecco Fontana e Sighel, ma c'è anche il gigante uomini e la staffetta donne di biathlon

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 13 febbraio 2026

Fontana replica a Sighel: "Polemiche non meritano mia attenzione. Mi sento parte della squadra"

Biathlon, Giacomel sconfortato dopo la sprint deludente: "Ho fallito"

Moioli, la medaglia dopo la grande paura: è bronzo nello snowboard cross

I più visti di Milano-Cortina 2026

Stefania Constantini

Constantini fa boom sui social: la stella del curling e il fidanzato dell'hockey

Lollobrigida amara: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"

Immensa Brignone, è medaglia d'oro nel SuperG! Goggia fuori

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

C'è Olimpiade e Olimpiade

L'intervista impossibile di Alberto Tomba ma non solo: l'Altra Olimpiade

Fontana replica a Sighel: "Polemiche non meritano mia attenzione. Mi sento parte della squadra"

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:22
Ancora una pole per Mortara a Jeddah, sconfitto in finale Dennis
15:15
Curling femminile, in corso Italia-Cina | Alle 10 la prima manche di slalom gigante maschile
Il salotto di casa come il Bernabeu
15:13
Il salotto di casa come il Bernabeu
15:13
Gasperini: "Si gioca troppo? Vorrei sempre fare le coppe, specie la Champions. Dybala e Suolé da valutare"
Collezione monstre di cimeli juventini
15:13
Collezione monstre di cimeli juventini