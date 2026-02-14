Caso Passler non archiviato: dubbi sulla sua presenza in staffetta

Il motivo è relativo all'opzione a disposizione della Procura nazionale antidoping di scegliere, ed è probabile che lo faccia, di chiedere il deferimento dell'atleta azzurra. Nel caso in cui il Tribunale decidesse per la squalifica, questo metterebbe a rischio un'eventuale medaglia per tutto il quartetto italiano. A questo punto si aprirebbero due scenari: se la decisione del giudice su tempi e decorrenza della squalifica valesse dal momento della sospensione, ovvero il 2 febbraio, e durasse per esempio due settimane, la staffetta si salverebbe da eventuali squalifiche, ma già con un mese l'intera staffetta sarebbe privata dell'eventuale medaglia.