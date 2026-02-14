Fenomeno Braathen, il norvegese che ha portato il Brasile sul tetto del mondo

Il Brasile lo ha scelto come portabandiera a San Siro nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi e ha sventolato il vessillo verdeoro ballando. Nella gara del gigante ha messo il suo nome e quello del suo nuovo paese nella storia dei Giochi anche in versione invernale: il Brasile non aveva mai conquistato neanche una medaglia dalla prima storica partecipazione ad Albertville 1992 e il miglior risultato era stato registrato da Isabel Clark Ribeiro nona nella gara di snowboard cross femminile a Torino 2006 e portabandiera brasiliana a Vancouver 2010. Allo stesso tempo è una giornata storica anche per tutto il continente sudamericano, infatti l'America Latina vantava al massimo un 4° e un 5° posto degli argentini nel defunto bob a 5 maschile, ma bisogna risalire addirittura ai Giochi di St. Moritz 1928. Adesso nell'albo doro delle Olimpiadi Invernali figura una nuova nazione e un intero continente: il Brasile e il Sudamerica.