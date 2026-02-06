Milano-Cortina 2026: guida alle medaglie dell'Italia. Calendario, speranze, obiettivi e atleti favoriti

Sabato 7 Febbraio - Sci Alpino (Discesa M): Paris e Franzoni. La Stelvio è casa di Paris; Franzoni è la rivelazione dell'anno.

Domenica 8 Febbraio - Sci Alpino (Discesa F): Goggia. La Regina di Cortina cerca il mito definitivo sull'Olimpia.

Domenica 8 Febbraio - Snowboard (PGS): Fischnaller e March. Dominio azzurro totale in stagione: puntiamo al podio completo.

Martedì 10 Febbraio - Curling/Short Track: Constantini-Mosaner / Fontana. Difendiamo l'oro del curling; Arianna cerca l'ennesimo record.

Giovedì 12 Febbraio - Sci Alpino (SuperG F): Goggia e Brignone. Federica e Sofia insieme per un podio che farebbe la storia.

Venerdì 13 Febbraio - Biathlon/Snowboard: Giacomel/Moioli. Tommaso è in stato di grazia; Michela vuole riprendersi l'oro.

Domenica 15 Febbraio - Sci Alpino (Gigante F): Brignone. La classe di Federica contro il mondo: una gara da batticuore.

Giovedì 19 Febbraio - Sci Alpinismo: Murada. Il debutto olimpico di una disciplina "italiana".

Venerdì 20 Febbraio - Skicross/Staffette: Deromedis e Giovannini. Simone cerca il colpaccio nel freestyle; Andrea guida il ghiaccio.