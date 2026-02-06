Milano-Cortina 2026: guida alle medaglie dell'Italia. Calendario, speranze, obiettivi e atleti favoriti

I giornali: venerdì 6 febbraio 2026
L'Italia Team a caccia del record di Lillehammer a Milano-Cortina 2026: i campioni azzurri favoriti e dove puntiamo all'oro
Venerdì 6 febbraio 2026 la fiamma olimpica si accende a San Siro e l'Italia Team è pronta a dare la caccia alla storia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L'obiettivo? Superare le 20 medaglie di Lillehammer 1994, un record che resiste da trentadue anni ma che oggi, con il fattore campo e una spedizione profonda come non mai, sembra finalmente traballare. L'Italia non entra nella Top 10 del medagliere da Torino 2006. Quest'anno, la spedizione è profonda ma, nonostante molti atleti forti, sembrano esserci pochi "dominanti" assoluti. Tuttavia, l'entusiasmo del pubblico e la conoscenza perfetta dei tracciati - dal bob a Cortina allo sci a Bormio - potrebbero trasformare molti "legni" in metalli preziosi.
Sabato 7 Febbraio - Sci Alpino (Discesa M): Paris e Franzoni. La Stelvio è casa di Paris; Franzoni è la rivelazione dell'anno.
Domenica 8 Febbraio - Sci Alpino (Discesa F): Goggia. La Regina di Cortina cerca il mito definitivo sull'Olimpia.
Domenica 8 Febbraio - Snowboard (PGS): Fischnaller e March. Dominio azzurro totale in stagione: puntiamo al podio completo.
Martedì 10 Febbraio - Curling/Short Track: Constantini-Mosaner / Fontana. Difendiamo l'oro del curling; Arianna cerca l'ennesimo record.
Giovedì 12 Febbraio - Sci Alpino (SuperG F): Goggia e Brignone. Federica e Sofia insieme per un podio che farebbe la storia.
Venerdì 13 Febbraio - Biathlon/Snowboard: Giacomel/Moioli. Tommaso è in stato di grazia; Michela vuole riprendersi l'oro.
Domenica 15 Febbraio - Sci Alpino (Gigante F): Brignone. La classe di Federica contro il mondo: una gara da batticuore.
Giovedì 19 Febbraio - Sci Alpinismo: Murada. Il debutto olimpico di una disciplina "italiana".
Venerdì 20 Febbraio - Skicross/Staffette: Deromedis e Giovannini. Simone cerca il colpaccio nel freestyle; Andrea guida il ghiaccio.
Sci Alpino: sulle nevi di casa, lo sci alpino deve portare almeno 4-5 medaglie. Dominik Paris sulla Stelvio di Bormio è un tutt'uno con il ghiaccio, mentre Sofia Goggia a Cortina è la favorita naturale, nonostante una stagione a fari spenti. Federica Brignone, appena rientrata dal grave infortunio, cerca un'altra impresa. Occhio a Giovanni Franzoni: il giovane talento ha dimostrato di poter battere i giganti svizzeri proprio nelle ultime settimane.
Biathlon: ad Anterselva si cerca lo storico primo oro. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono le punte di diamante nelle staffette, mentre Tommaso Giacomel è l'uomo nuovo capace di vincere in ogni format, dalla sprint alla mass start.
Short Track e Speed Skating: Arianna Fontana punta al dodicesimo podio olimpico per staccare tutti nella leggenda. Nel pattinaggio di velocità, Davide Ghiotto nei 10.000m e Andrea Giovannini nella Mass Start sono certezze mondiali.
Snowboard e Freestyle: lo snowboard potrebbe essere lo sport più redditizio di questa edizione. L'"highlander" Roland Fischnaller, a 45 anni, guida una squadra di gigante parallelo che ha vinto quasi tutto in Coppa del Mondo. Nello snowboardcross, Michela Moioli è tornata ai vertici e sogna il bis olimpico, mentre nel freestyle aspettiamo l'exploit di Simone Deromedis.
Sci Alpinismo: l'Italia ha spinto per l'inserimento di questa disciplina e Giulia Murada è l'atleta perfetta per battezzare il primo podio della storia in questo sport.
