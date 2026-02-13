Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 13 febbraio 2026

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
6° tempo per Michela Moioli nelle qualificazioni della gara olimpica di snowboard cross femminile. La bergamasca si è quindi qualificata per gli ottavi di finale. Dentro anche Groblechner al 18° posto e Francesia Boirai ventesima, ultimo a disposizione per evitare la manche 2 di qualificazione.
Ministro Sport Kiev, Cio ipocrita, no propaganda ma memoria - "È un atteggiamento profondamente ipocrita, quello del Cio. In questi giorni, hanno ignorato una bandiera russa (e proibita) attaccata sul casco d'un altro atleta. E invece si sono concentrati sulla discriminazione d'un nostro atleta". Così il ministro dello Sport ucraino, Matvii Bidnyi, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista squalificato, "aveva il pieno diritto di gareggiare con quel casco" con i volti di atleti caduti nella guerra con la Russia. "Non esiste una norma che proibisca immagini di questo tipo. E non si tratta di propaganda politica. Era un gesto di commemorazione. Il ricordo di chi ha perso la vita. Un'espressione personale, un sentimento intimo. Dolori simili appartengono a ogni ucraino che abbia perso in guerra una persona. La decisione del Cio non è giustificata nemmeno dalle regole che s'è dato. Ha il solo scopo d'impedire una qualsiasi forma di libera espressione. Vietano agli atleti ucraini di dire che amano la loro patria", ha aggiunto il ministro.