Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 13 febbraio 2026

Ministro Sport Kiev, Cio ipocrita, no propaganda ma memoria - "È un atteggiamento profondamente ipocrita, quello del Cio. In questi giorni, hanno ignorato una bandiera russa (e proibita) attaccata sul casco d'un altro atleta. E invece si sono concentrati sulla discriminazione d'un nostro atleta". Così il ministro dello Sport ucraino, Matvii Bidnyi, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista squalificato, "aveva il pieno diritto di gareggiare con quel casco" con i volti di atleti caduti nella guerra con la Russia. "Non esiste una norma che proibisca immagini di questo tipo. E non si tratta di propaganda politica. Era un gesto di commemorazione. Il ricordo di chi ha perso la vita. Un'espressione personale, un sentimento intimo. Dolori simili appartengono a ogni ucraino che abbia perso in guerra una persona. La decisione del Cio non è giustificata nemmeno dalle regole che s'è dato. Ha il solo scopo d'impedire una qualsiasi forma di libera espressione. Vietano agli atleti ucraini di dire che amano la loro patria", ha aggiunto il ministro.