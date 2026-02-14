Curling, dopo il caso di Svezia-Canada cambiano le regole: due arbitri per controllare i lanci

Alla fine del penultimo end, chiuso con la Svezia capace di segnare due punti e portarsi sul 7-6, lo scontro fra Oskar Eriksson e Marc Kennedy, terzi rispettivamente di Svezia e Canada. Allo svedese, che gli diceva che gli avrebbe mostrato un replay del suo avversario canadese che toccava più volte la pietra, Kennedy ha risposto "fottiti". Per poi spiegare, successivamente: "Oskar ci accusava di barare. Non mi è piaciuto. Sono un curler professionista da 25 anni". Anche perché, ha aggiunto il canadese, "ci sono dispositivi di linea di demarcazione lì. E lui continua ad accusarci di barare. Non mi è piaciuto. Quindi gli ho detto dove poteva ficcarsela", è il senso della polemica. Gli svedesi però sostengono che la pietra non sarebbe stata toccata sulla parte elettronica, raggirando i controlli. Una scesa quasi surreale, triste secondo il capitano Niklas Edin, che ricorda come nel piccolo mondo del curling i giocatori coinvolti abbiano amicizie di vent'anni alle spalle. Ma evidentemente l'agonismo gioca brutti scherzi anche nel mondo del curling.