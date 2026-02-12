Milano-Cortina, Lollobrigida: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"

Lollobrigida fa il bis: medaglia d'oro anche nei 5000 metri FOTO
La pattinatrice delusa dai commenti social sul figlio: "Alcuni hanno dato del maleducato a mio figlio. Dite tutto a me, non a un bambino di due anni"
Bis tutto d'oro con annessa polemica per Francesca Lollobrigida a Milano Cortina. La pattinatrice di velocità entra nella storia degli sport invernali, diventando l'italiana più vincente di sempre nella sua disciplina. A prendere la scena però nel post gara sono stati i commenti che il web ha riservato al figlio dell'atleta romana, protagonista nell'intervista dopo il primo oro conquistato dalla sua mamma: "Ci sono rimasta male per molti commenti cattivi, io sono stata molto spontanea, volevo abbracciarlo perché non lo vedevo da una settimana", spiega Lollobrigida. Che poi aggiunge: "Poi c'è stato giusto un bacio per salutarlo, l'ho strappato a mia sorella e poi lui voleva la sua mamma. Mi sono dispiaciuti i commenti, soprattutto dalle donne, dobbiamo incoraggiarci a vicenda. Mi sono dispiaciute le critiche, alcuni hanno dato del maleducato a mio figlio. Dite tutto a me, ma non a un bambino di due anni". Così Francesca Lollobrigida ha commentato, a Casa Italia a Milano, i commenti ricevuti negli ultimi giorni sui social per i festeggiamenti e le interviste col figlio dopo la vittoria dell'oro nei 3000m nei Giochi Olimpici Invernali.
Dopo il podio per la seconda medaglia d'oro olimpica, stavolta nei 5mila di pattinaggio di velocità, Francesca Lollobrigida come prima cosa ha chiamato il figlio Tommaso e la madre, che sono rimasti nel Lazio. "C'era la festicciola di carnevale al nido - ha spiegato -, era vestito da pompiere. Non volevo che si perdesse questa festa" per la gara "perché sono tante ore di viaggio, è stato meglio così. Ritornerà con mio marito il giorno della mass start così poi spero di tornare con loro a casa". Al primo posto per Francesca Lollobrigida c'è sempre la famiglia, e infatti dopo la prima medaglia come prima cosa era corsa ad abbracciare il figlio.
