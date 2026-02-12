Milano-Cortina, Lollobrigida: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"

Bis tutto d'oro con annessa polemica per Francesca Lollobrigida a Milano Cortina. La pattinatrice di velocità entra nella storia degli sport invernali, diventando l'italiana più vincente di sempre nella sua disciplina. A prendere la scena però nel post gara sono stati i commenti che il web ha riservato al figlio dell'atleta romana, protagonista nell'intervista dopo il primo oro conquistato dalla sua mamma: "Ci sono rimasta male per molti commenti cattivi, io sono stata molto spontanea, volevo abbracciarlo perché non lo vedevo da una settimana", spiega Lollobrigida. Che poi aggiunge: "Poi c'è stato giusto un bacio per salutarlo, l'ho strappato a mia sorella e poi lui voleva la sua mamma. Mi sono dispiaciuti i commenti, soprattutto dalle donne, dobbiamo incoraggiarci a vicenda. Mi sono dispiaciute le critiche, alcuni hanno dato del maleducato a mio figlio. Dite tutto a me, ma non a un bambino di due anni". Così Francesca Lollobrigida ha commentato, a Casa Italia a Milano, i commenti ricevuti negli ultimi giorni sui social per i festeggiamenti e le interviste col figlio dopo la vittoria dell'oro nei 3000m nei Giochi Olimpici Invernali.