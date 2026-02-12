LA POLEMICA

Milano-Cortina, Lollobrigida: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"

La pattinatrice delusa dai commenti social sul figlio: "Alcuni hanno dato del maleducato a mio figlio. Dite tutto a me, non a un bambino di due anni"

12 Feb 2026 - 22:47
videovideo

Bis tutto d'oro con annessa polemica per Francesca Lollobrigida a Milano Cortina. La pattinatrice di velocità entra nella storia degli sport invernali, diventando l'italiana più vincente di sempre nella sua disciplina. A prendere la scena però nel post gara sono stati i commenti che il web ha riservato al figlio dell'atleta romana, protagonista nell'intervista dopo il primo oro conquistato dalla sua mamma: "Ci sono rimasta male per molti commenti cattivi, io sono stata molto spontanea, volevo abbracciarlo perché non lo vedevo da una settimana", spiega Lollobrigida. Che poi aggiunge: "Poi c'è stato giusto un bacio per salutarlo, l'ho strappato a mia sorella e poi lui voleva la sua mamma. Mi sono dispiaciuti i commenti, soprattutto dalle donne, dobbiamo incoraggiarci a vicenda. Mi sono dispiaciute le critiche, alcuni hanno dato del maleducato a mio figlio. Dite tutto a me, ma non a un bambino di due anni". Così Francesca Lollobrigida ha commentato, a Casa Italia a Milano, i commenti ricevuti negli ultimi giorni sui social per i festeggiamenti e le interviste col figlio dopo la vittoria dell'oro nei 3000m nei Giochi Olimpici Invernali.

FIGLIO ALLA FESTA DI CARNEVALE

Dopo il podio per la seconda medaglia d'oro olimpica, stavolta nei 5mila di pattinaggio di velocità, Francesca Lollobrigida come prima cosa ha chiamato il figlio Tommaso e la madre, che sono rimasti nel Lazio. "C'era la festicciola di carnevale al nido - ha spiegato -, era vestito da pompiere. Non volevo che si perdesse questa festa" per la gara "perché sono tante ore di viaggio, è stato meglio così. Ritornerà con mio marito il giorno della mass start così poi spero di tornare con loro a casa". Al primo posto per Francesca Lollobrigida c'è sempre la famiglia, e infatti dopo la prima medaglia come prima cosa era corsa ad abbracciare il figlio. 

Lollobrigida fa il bis: medaglia d'oro anche nei 5000 metri FOTO

1 di 12
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

olimpiadi milano-cortina 2026
francesca lollobrigida
social
insulti
figlio
intervista

Ultime notizie

Il miracolo di Fede: dall'inferno alla speranza fino all'impresa che la rende leggenda

Antonella Pelosi

Fontana, che gioia: "Senza parole. Non era scontato essere qui, abbiamo fatto qualcosa di unico"

17
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Lollobrigida amara: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 12 febbraio 2026

Arianna Fontana è argento nei 500 metri di Short Track. Eguagliato Mangiarotti

Immensa Brignone, è medaglia d'oro nel SuperG! Goggia fuori

In gara con le vittime della guerra sul casco: squalificato l'ucraino Heraskevych. "Ricorro al Tas"

Slittino, Italia da sogno anche nella staffetta mista: arriva il bronzo. Oro alla Germania

Wonder mamma Francesca l'ha fatto di nuovo! Secondo oro olimpico nel pattinaggio

12

Lollobrigida fa il bis: medaglia d'oro anche nei 5000 metri FOTO

6
Caschi da tigre, giacconi presidenziali, pietre rarissime dalla Scozia e non solo...ecco quanto costa l'attrezzattura dei campioni a Milano-Cortina 2026

Il casco di Brignone, la tuta di Mattarella e non solo: quanto costano gli oggetti cult di Milano-Cortina

Brignone regina del SuperG: "Incredibile, sono ancora emozionata"

21

Mattarella a Cortina per il trionfo di Brignone in SuperG: "Sei stata perfetta"

4

Tutti pazzi per Brignone. Vonn: "Che ritorno!". Il Milan: "D'ispirazione"

Il miracolo di Fede: dall'inferno alla speranza fino all'impresa che la rende leggenda

Antonella Pelosi

I più visti di Milano-Cortina 2026

Vonn, annuncio shock del padre: "Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"

Stefania Constantini

Constantini fa boom sui social: la stella del curling e il fidanzato dell'hockey

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

Constantini e Mosaner fanno 11: Italia di bronzo nel doppio misto di curling

Caduta Vonn a Milano-Cortina

Vonn sottoposta a doppia operazione per riduzione della frattura al femore: "Non è andata come volevo"

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:47
Lollobrigida amara: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"
22:46
Fontana, che gioia: "Senza parole. Non era scontato essere qui, abbiamo fatto qualcosa di unico"
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
22:35
Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto
22:33
Cremonese, Nicola con tre dubbi verso il Genoa
22:26
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 12 febbraio 2026