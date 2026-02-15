inter

Inter-Juve, Chivu nel mirino del web per le parole sugli allenatori che non ammettono mai i favori arbitrali

Cristian Chivu sotto attacco del web: nella conferenza della vigilia aveva parlato così di errori arbitrali e Var.

15 Feb 2026 - 09:47
Tu chiamale, se vuoi, coincidenze. Solo 24 ore prima di Inter-Juventus, nella consueta conferenza stampa della vigilia, Cristian Chivu aveva risposto così a una delle domande sulle recenti polemiche arbitrali: "Inizierò a parlare di questo aspetto quando vedrò un allenatore che, dopo aver ricevuto un episodio a favore, in conferenza stampa dirà: si è sbagliato in mio favore, chiedo scusa. Ci si lamenta sempre quando gli sbagli sono contro, è umano: capitava nel passato, capita ora con la Var".

Cos'ha detto Chivu su Kalulu?

 L'episodio di Kalulu, con l'espulsione esagerata che ha lasciato i nerazzurri undici contro dieci per oltre un tempo, può rientrare nella categoria dell'errore arbitrale a favore ma Chivu nel post-partita ha spiegato così l'episodio: "Il rosso a Kalulu? Per me è un tocco leggero, però è un tocco: bisogna dirlo e ammetterlo. Quando io ho subito torti per tocchi leggeri come in Champions League ho detto ai ragazzi di non mettere l'arbitro in condizione di decidere: il tocco è tocco, anche se è leggero e bisogna ammetterlo che è leggero perché è leggero. Il mio giocatore sente la mano perché l'ha anticipato: la decisione è un secondo giallo, un giocatore d'esperienza come Kalulu le mani in alcune circostanze deve tenerle a casa".

Cos'ha detto Del Piero su Chivu?

 Parole che hanno scatenato i social, che hanno accusato Chivu di mancanza di coerenza dopo le parole della vigilia. Concetto simile espresso anche da Alessandro Del Piero, ex capitano bianconero: "Mi aspettavo un'interpretazione diversa dell'episodio da parte sua, l'Inter non ne ha bisogno: quando sei più forte, vuooi vincere bene e invece con un episodio così non sei contento. Io ci sono passato. Magari nelle prossime ore lo capirà".

