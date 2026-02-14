Lollobrigida: "Non è facile essere atleta e mamma, spero di essere un esempio"

Fra cui abbraccio e interviste con il figlio di due anni e mezzo, momento che ha generato inaspettate polemiche: "Il giorno della vittoria sui 3mila, era una settimana che non vedevo mio figlio. Era arrivato in giornata in macchina da Ladispoli, sei ore di viaggio. Era stanco e voleva la sua mamma. L'ho portato con me nelle interviste perché sapevo che il giorno dopo sarebbe ripartito, passando ogni minuto utile insieme. Gli hanno dato del maleducato...ma criticate me, non un bambino di nemmeno tre anni".