Bastoni, social roventi: simula, fa prendere il rosso a Kalulu ed esulta. Quanti insulti su Instagram!
© X
L'errore di La Penna e l'espulsione, ingiusta, di Kalulu ha scatenato l'ira dei tifosi della Juve che, imbestialiti per quanto accaduto a San Siro, se la sono presa con Alessandro Bastoni, reo di aver prima simulato il fallo inducendo l'arbitro ad ammonire e poi espellere l'esterno francese salvandosi tra l'altro da un rosso che, in questo caso, sarebbe stato corretto (anche lui era già ammonito), quindi di aver esultato in maniera plateale alle spalle del rivale.
Il difensore dell'Inter è stato immediatamente subissato di insulti sul suo profilo Instagram, tanto che i social media manager sono stati costretti a limitare i commenti a tutti i post. Lo stesso dicasi per la moglie di Bastoni, Camilla Bresciani, anche lei insultata a non finire sotto qualsiasi post, anche quelli vecchi.