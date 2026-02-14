IL CASO

Bastoni, social roventi: simula, fa prendere il rosso a Kalulu ed esulta. Quanti insulti su Instagram!

14 Feb 2026 - 22:17
© X

© X

L'errore di La Penna e l'espulsione, ingiusta, di Kalulu ha scatenato l'ira dei tifosi della Juve che, imbestialiti per quanto accaduto a San Siro, se la sono presa con Alessandro Bastoni, reo di aver prima simulato il fallo inducendo l'arbitro ad ammonire e poi espellere l'esterno francese salvandosi tra l'altro da un rosso che, in questo caso, sarebbe stato corretto (anche lui era già ammonito), quindi di aver esultato in maniera plateale alle spalle del rivale.

Il difensore dell'Inter è stato immediatamente subissato di insulti sul suo profilo Instagram, tanto che i social media manager sono stati costretti a limitare i commenti a tutti i post. Lo stesso dicasi per la moglie di Bastoni, Camilla Bresciani, anche lei insultata a non finire sotto qualsiasi post, anche quelli vecchi. 

Leggi anche

Cesari sul rosso a Kalulu: "Errore da matita blu, il secondo giallo è inesistente. L'errore di La Penna salva Bastoni"

bastoni
inter-juventus
kalulu

Ultimi video

01:44
Inter-Juve sotto-sopra

Inter-Juve sotto-sopra

00:20
MCH GOL CRISTIANO RONALDO MCH

CR7 torna dallo "sciopero" e fa 962 in carriera

01:25
DICH NICOLA PRE GENOA DICH

Cremonese: Nicola e gli arbitri, la frecciata del tecnico

01:16
DICH CUESTA PRE VERONA DICH

Cuesta: "Con il Verona servono fiducia e maturità"

00:33
DICH GASP SU MATTARELLA DICH

I complimenti di Mattarella? Ecco la reazione di Gasperini

01:19
DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

01:41
DICH GROSSO PRE UDINESE DICH

Grosso: "Il 5-0 con l'Inter va messo alle spalle"

01:22
Como, ecco la Fiorentina

Como, ecco la Fiorentina

01:13
Bati suona la carica

Bati suona la carica

01:12
Napoli, così con la Roma

Napoli, così con la Roma

01:44
Conte vs Gasperini

Conte vs Gasperini

01:32
La parabola di Adzic

La parabola di Adzic

02:00
Locatelli: "Siamo pronti"

Locatelli: "Siamo pronti"

01:27
Profeta in patria

Profeta in patria

02:05
Stasera Inter-Juventus

Stasera Inter-Juventus

01:44
Inter-Juve sotto-sopra

Inter-Juve sotto-sopra

I più visti di Inter

DICH CHIVU SU JUVE DICH

Chivu sulla Juventus: "Con loro sempre qualche stimolo in più"

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

Zielinski, Barella e Calhanoglu

Riecco Barella e Calhanoglu ma solo uno punta a partire titolare: il dubbio di Chivu

Chivu (Inter)

Chivu: "Gli arbitri non sono il problema del calcio italiano, non vedo fantasmi. Juve non decisiva"

Bonny verso il Mondiale, ma non con la Francia: l'attaccante dell'Inter verso il cambio di maglia

Inter, Dumfries è tornato a lavorare in gruppo: la data del rientro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:50
Atalanta: infortunio al flessore per Raspadori, salta la Champions a Dortmund
21:36
Lazio, Marusic ai tifosi: "Tornate, con voi sarebbe stata un'altra partita"
21:25
Lazio, Sarri: "Valiamo più di metà classifica, oggi non sono deluso"
21:00
Ligue 1: Marsiglia solo pari con Strasburgo, Lille-Brest 1-1
20:58
FA Cup: avanti Manchester City, Newcastle e West Ham, fuori Burnley