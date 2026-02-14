Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 14 febbraio 2026

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
Alex Vinatzer e Giovanni Franzoni si guadagnano la seconda manche della gara olimpica di gigante a Bormio. I due sciatori azzurri sono riusciti a chiudere nelle top 30con, rispettivamente, l'11esimo e il 25esimo posto.
Le azzurre del curling perdono ancora. Terza sconfitta di fila per Stefania Constantini e compagne che cedono al 10imo end alla Cina con il punteggio di 8-7. L'Italia tornerà sul ghiaccio in serata, alle 19.05, per affrontare la Svezia.
"Abbiamo messo in atto le regole, che sono uguali per tutti". Il portavoce del Cio, Mark Adams, è tornato così sul caso dell'ucraino Vladyslav Heraskevych, escluso dalle Olimpiadi di Milano Cortina perché voleva indossare un casco commemorativo delle vittime della guerra in Ucraina nonostante il divieto del Cio. "Non avremmo voluto trovarci in questa situazione, non sentiamo gioia per quello che è successo, ci dispiace tantissimo ma bisogna mettere in atto le regole che sono uguali per tutti", ha detto Adams, nel corso del press briefing quotidiano che il Cio tiene al Media Press Center di Milano.
"È un vero peccato che sia successo proprio qua oggi alle Olimpiadi di perdere lo sci. Era dieci anni non mi si staccava. Mi dispiace perché stavo comunque facendo una bella gara per il mio numero. Non sono partito subito all'attacco dalla prima porta però ho cercato di sentire un po' il feeling con la neve e nella parte centrale avevo preso un buon ritmo. Sarebbe stato interessante mettersi là. In una zona come Vinatzer o sotto i due secondi per poi sparare tutto nella seconda manche". Così Luca De Aliprandini, uscito dopo poche porte nel gigante dei Giochi di Milano Cortina, per lo sganciamento di uno sci. "Le Olimpiadi sono una gara secca e quindi mi ero proprio concentrato negli ultimi settimane su questo giorno. Dispiace che un sogno si sia infranto così per un difetto tecnico. La pista era molto bella. Però c'era qualche segnetto qua e là. Si vede che ho preso un passaggio un po' storto, non è colpa di nessuno. Braathen è stato bravissimo col numero uno. Secondo me ha sfruttato bene il pettorale ma neanche tanto. Mentalmente si è concentrato e senza guardare gli altri ha fatto il suo. Le olimpiadi sono una gara a parte e tutto può sempre succedere. Infatti anche Odermatt anche ieri in allenamento non l'ho visto proprio l'Odermatt dominante come sempre e penso che si è visto", ha concluso.
Giada D’Antonio, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne di squadra a Dobbiaco, è caduta in seguito a una inforcata. La sedicenne napoletana è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista, sono in corso gli accertamenti del caso. Seguiranno aggiornamenti.
Lo sciatore italiano paga 2''39 centesimi dal leader ed è 11° al momento dopo la prima manche della gara olimpica di gigante a Bormio. È caduto, invece, De Aliprandini che non prenderà parte alla seconda manche. Comanda il brasiliano di origine norvegese Braathen, che ha fatto il vuoto ed è davanti al campione svizzero Marco Odermatt staccato di 95 centesimi mentre al 3° posto l'altro elvetico Meillard a 1''57 centesimi. Franzoni è 26° a 3''96 centesimi, quindi a rischio la presenza nella seconda manche visto che si qualificano i primi 30.
3-3 dopo 5 end nel match di round robin tra Italia e Cina al Cortina Curling Olympic Stadium
A Bormio è cominciata la prima manche di slalom gigante maschile, i pettorali degli italiani:
È cominciata da pochi istanti la sfida tra Italia e Cina di curling femminile. Dopo due sconfitte nelle prime due partite, le azzurre guidate da Stefania Constantini cercano la prima vittoria nel girone.