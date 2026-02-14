Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 14 febbraio 2026

"È un vero peccato che sia successo proprio qua oggi alle Olimpiadi di perdere lo sci. Era dieci anni non mi si staccava. Mi dispiace perché stavo comunque facendo una bella gara per il mio numero. Non sono partito subito all'attacco dalla prima porta però ho cercato di sentire un po' il feeling con la neve e nella parte centrale avevo preso un buon ritmo. Sarebbe stato interessante mettersi là. In una zona come Vinatzer o sotto i due secondi per poi sparare tutto nella seconda manche". Così Luca De Aliprandini, uscito dopo poche porte nel gigante dei Giochi di Milano Cortina, per lo sganciamento di uno sci. "Le Olimpiadi sono una gara secca e quindi mi ero proprio concentrato negli ultimi settimane su questo giorno. Dispiace che un sogno si sia infranto così per un difetto tecnico. La pista era molto bella. Però c'era qualche segnetto qua e là. Si vede che ho preso un passaggio un po' storto, non è colpa di nessuno. Braathen è stato bravissimo col numero uno. Secondo me ha sfruttato bene il pettorale ma neanche tanto. Mentalmente si è concentrato e senza guardare gli altri ha fatto il suo. Le olimpiadi sono una gara a parte e tutto può sempre succedere. Infatti anche Odermatt anche ieri in allenamento non l'ho visto proprio l'Odermatt dominante come sempre e penso che si è visto", ha concluso.