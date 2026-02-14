Milano-Cortina, finiti in tre giorni i 10mila preservativi distribuiti nel Villaggio Olimpico

La temperatura alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina non potrebbe essere più alta. E per una volta il surriscaldamento globale non c'entra: nel Villagio Olimpico di Cortina d'Ampezzo sono stati bruciati 10mila preservativi. "Le scorte sono andate esaurite in appena tre giorni, ci hanno promesso che ne arriveranno degli altri, ma chissà quando", ha rivelato al quotidiano La Stampa un atleta che ha voluto rimanere anonimo. Sono circa 3mila gli atleti che risiedono nel villaggio di Cortina.