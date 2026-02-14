Milano-Cortina, finiti in tre giorni i 10mila preservativi distribuiti nel Villaggio Olimpico
Bruciati i contraccettivi messi a disposizione dall'organizzazione: ora si attende la nuova fornitura
La temperatura alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina non potrebbe essere più alta. E per una volta il surriscaldamento globale non c'entra: nel Villagio Olimpico di Cortina d'Ampezzo sono stati bruciati 10mila preservativi. "Le scorte sono andate esaurite in appena tre giorni, ci hanno promesso che ne arriveranno degli altri, ma chissà quando", ha rivelato al quotidiano La Stampa un atleta che ha voluto rimanere anonimo. Sono circa 3mila gli atleti che risiedono nel villaggio di Cortina.
Quella dei preservativi gratuiti non è una novità per le Olimpiadi. Già dai Giochi di Seul nel 1988 gli organizzatori avevano messo a disposizione profilattici per promuovere il sesso sicuro e frenare le malattie sessualmente trasmissibili. A Parigi nel 2024 furono 300mila i preservativi per gli atleti. Si spera che almeno per la notte di San Valentino le riserve del villaggio di Cortina possano essere ripristinate.