Caso Bastoni-Kalulu: perché la prova TV non punirà il difensore dell'Inter (e non grazierà lo juventino)

La discussione relativa a Inter-Juventus, o meglio al (non) contatto Bastoni-Kalulu che ha cambiato la sfida, è appena iniziata. Social e quotidiani sportivi sono infiammati dal Derby d'Italia e si parla tanto delle sanzioni ingiuste per entrambi i giocatori: il difensore bianconero espulso per un fallo inesistente e quello nerazzurro, già ammonito, rimasto in campo nonostante la simulazione.