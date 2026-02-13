Milano-Cortina, Fontana risponde a Sighel: "Polemiche non meritano mia attenzione"

"Mi è spiaciuto per la squalifica. Giusto o sbagliato è difficile prendere una posizione perché ci sono regolamenti ed era stato avvisato. In queste situazioni è difficile dire chi ha ragione o torto. Per me aveva ragione nel voler comunicare il suo pensiero sulla situazione. Dispiace perché un atleta lavora tantissimo per essere qui, giocarsi una medaglia e vedersi squalificato così è difficile", questo il pensiero di Fontana sulla squalifica dell'atleta ucraino Vladyslav Heraskevych.