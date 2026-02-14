1 di 19
MILANO-CORTINA 2026

La caduta degli dei: il re del ghiaccio Malinin finisce a terra e in lacrime FOTO

Salti e cadute. Quella degli dei è andata in scena in un Forum di Assago tutto esaurito, perché Ilia Malinin la perfezione nel pattinaggio, il 21enne capace di stare sollevato a 80 centimetri da terra, il re dei salti quadrupli sul palcoscenico olimpico ha fatto flop. Rumoroso come il tonfo degli scivoloni per lui inediti e che hanno trasformato quella che doveva essere la sua notte magica in un incubo: la prova individuale del pattinaggio di figura per il campione dei campioni si chiude con un ottavo posto choc e le lacrime, lo sguardo perso nel vuoto di chi era arrivato con un margine tale sugli avversari da non avere dubbi sull'oro.

14 Feb 2026 - 09:15
