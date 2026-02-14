Dalla rasoio-routine alla passione per i funghi: il mondo di Christof Innerhofer oltre il cancelletto

"Se lo devo descrivere in una parola è sicuramente la pressione, per me l'allenamento non è mai un sacrificio, anzi è un piacere. La quinta Olimpiade sembra veramente tantissimo, sembrano tanti anni, perché comunque ho cominciato un po' come apripista già a Torino, vent'anni fa. Gli anni sono volati, vuol dire che sono stato bene, che sono stato tanto bene. All'età non ci penso mai, ci penso solo quando mi confronto con una persona, perché per me l'età è un pochettino solo un numero. Dieci, quindici anni fa mi hanno detto che sarebbe stato impossibile arrivare ancora competitivo a un'Olimpiade a 41 anni, ma invece ho dimostrato che si può fare. Nel SuperG ero l'atleta che aveva 5 anni di più del secondo atleta più grande e questo mi rende po' orgoglioso, sono riuscito comunque a raggiungere questo traguardo che mi ero fissato. Nel 2019, quando mi sono fatto male, tanti giornalisti hanno scritto che sarebbe stata la fine della mia carriera, ma io volevo esserci all'Olimpiade del 2026. C'è anche una bella storia da raccontare. Io mi allenavo e stavo in stanza con Alan Perathoner, un atleta che ha fatto anche le Olimpiadi, e mi aveva raccontato che sarebbe diventato papà. Ora, ogni tanto, sono in stanza con il suo figlio!".