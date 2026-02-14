Milano-Cortina 2026, sci: caduta in allenamento per Giada D'Antonio, sospetta rottura del legamento

Caduta in allenamento per Giada D'Antonio, classe 2009, la più giovane atleta azzurra a Milano-Cortina 2026. La sciatrice napoletana era impegnata con le compagne di squadra a Dobbiaco in gigante: secondo le prime informazioni è caduta in seguito a un'inforcata prendendo un colpo al ginocchio. È stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista, sono in corso gli accertamenti del caso. La risonanza magnetica ha evidenziato "un trauma distorsivo al ginocchio destro, con sospetta rottura del legamento crociato anteriore. Le sue condizioni verranno ulteriormente valutate nel pomeriggio dalla Commissione Medica, che effettuerà un quadro definitivo della situazione".