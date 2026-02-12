Staffetta mista short track, oro e veleni. Sighel: "Arianna Fontana? E chi la conosce"

Non una battuta, non una provocazione, ma apparentemente il riemergere di antichi veleni, a partire dal fatto che la 35enne non sarebbe stata particolarmente vicina al resto della squadra prima dei Giochi: "Da otto anni si allena all'estero, ha scelto così. Di sicuro, con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista", ha ribadito Sighel, che ha spostato l'attenzione da Fontana che si allena negli Stati Uniti alle altre compagne, "quelle davvero brave sono le nostre ragazze, che hanno saputo fare squadra e crescere anche senza di lei".