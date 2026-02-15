Inter-Juve, negli Usa: "Il miglior giocatore nerazzurro è stato l'arbitro"

Le polemiche arbitrali di Inter-Juventus arrivano fino negli Stati Uniti, dove Mike Grella, opinionista di CBS Sports, ha commentato duramente l'incontro definendo l'arbitro "il miglior calciatore dell'Inter". L'ex attaccante del Leeds, dalle origini italiane, ha criticato aspramente l'errore arbitrale che ha portato all'espulsione di Kalulu, episodio chiave che ha scatenato la rabbia del mondo bianconero. Secondo Grella, l'influenza del direttore di gara sul risultato è stata netta, alimentando ulteriormente il dibattito internazionale su un Derby d'Italia segnato da decisioni contestate e tensioni nel post-partita.