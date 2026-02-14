Milano-Cortina 2026: Braathen vince l'oro nel gigante e regala al Brasile la prima medaglia in un'Olimpiade invernale

Il norvegese naturalizzato spera che questa vittoria possa essere d'ispirazione per tanti giovani atleti: "Spero di poter ispirare alcuni ragazzi là fuori a credere che, nonostante ciò che indossano, nonostante la loro provenienza, possano seguire i propri sogni ed essere chi sono veramente. Perché questa è la vera fonte di felicità nella vita". Braathen ha ammesso di non aver pensato al significato storico della sua medaglia: "Oggi ho sciato seguendo completamente il mio intuito e il mio cuore, ed è questo che mi ha permesso di diventare campione olimpico. Non aveva nulla a che fare con la medaglia, non aveva nulla a che fare con la storia che avevo il potenziale di scrivere. Volevo solo sciare come la persona che sono. So che posso diventare il migliore al mondo".