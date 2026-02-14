MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: Braathen vince l'oro nel gigante e regala al Brasile la prima medaglia in un'Olimpiade invernale

A Bormio precede gli svizzeri Odermatt e Meillard

14 Feb 2026 - 16:33
1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Lucas Pinheiro Braathen fa la storia. A Bormio, sotto una fitta nevicata, il brasiliano di origini norvegesi vince il gigante maschile a Milano-Cortina 2026 e regala al suo paese la prima medaglia di sempre in un'Olimpiade invernale. Partito con il pettorale numero uno, Braathen domina la prima manche e rifila 95 centesimi a Odermatt e 1"57 a Meillard. Alla fine si impone davanti ai due svizzeri. Per quanto riguarda gli azzurri, caduto Alex Vinatzer nella seconda manche dopo l'undicesimo posto nella prima. Giovanni Franzoni ha chiuso con il 24mo tempo. De Aliprandini e Kastlunger sono usciti nella prima manche.

"Non so cosa dire. Un brasiliano campione olimpico nello sci alpino!", ha commentato commosso Braathen: "Nella prima manche ho sciato solido, con efficacia, e nella seconda sono rimasto composto, volevo spingere. Spero solo che i brasiliani a casa guardino questa cosa e capiscano che la differenza è un superpotere: non importa il background, il colore della pelle, da dove arrivi. Ogni sogno è tuo da seguire", ha aggiunto.

Il norvegese naturalizzato spera che questa vittoria possa essere d'ispirazione per tanti giovani atleti: "Spero di poter ispirare alcuni ragazzi là fuori a credere che, nonostante ciò che indossano, nonostante la loro provenienza, possano seguire i propri sogni ed essere chi sono veramente. Perché questa è la vera fonte di felicità nella vita". Braathen ha ammesso di non aver pensato al significato storico della sua medaglia: "Oggi ho sciato seguendo completamente il mio intuito e il mio cuore, ed è questo che mi ha permesso di diventare campione olimpico. Non aveva nulla a che fare con la medaglia, non aveva nulla a che fare con la storia che avevo il potenziale di scrivere. Volevo solo sciare come la persona che sono. So che posso diventare il migliore al mondo".

Arrivano i complimenti più attesi per Braathen, quelli di Alberto Tomba che lo ha chiamato davanti alle telecamere di Eurosport: "Stai piangendo come me, sei il migliore". Il dialogo è così proseguito: "Una medaglia d'oro per il Brasile, ci stai credendo?". La risposta del nuovo campione olimpico: "No, non posso crederci".

Leggi anche

Fenomeno Braathen, il norvegese che ha portato il Brasile sul tetto del mondo: dal ritiro alla rinascita coi colori verdeoro

milano-cortina 2026
brasile

Ultime notizie

Fontana replica a Sighel: "Polemiche non meritano mia attenzione. Mi sento parte della squadra"

Curling femminile, in corso Italia-Cina | Alle 10 la prima manche di slalom gigante maschile

Milano-Cortina, finiti in tre giorni i 10mila preservativi distribuiti nel Villaggio Olimpico

Curling, dopo il caso di Svezia-Canada cambiano le regole: due arbitri per controllare i lanci

Braathen fa la storia! Vince l'oro nel gigante e regala al Brasile la prima medaglia in un'Olimpiade invernale

18

Braathen, un oro in gigante che cambia la storia

Fenomeno Braathen, il norvegese che ha portato il Brasile sul tetto del mondo: dal ritiro alla rinascita coi colori verdeoro

Innerhofer: "Curo la barba come il corpo, la pressione il mio motore. Franzoni..."

Martino Cozzi

Passler, il caso non è chiuso: ecco perché la sua presenza nella staffetta è a rischio

Paura per l'azzurra D'Antonio, la più giovane ai Giochi: caduta in allenamento e accertamenti in corso

Lollobrigida oltre gli ori: "Atleta e madre? Sfida difficile. La mia gravidanza programmata dopo Pechino 2022"

9

Milano-Cortina 2026, Innerhofer ospite alla Gillette Barber Station

19

La caduta degli dei: il re del ghiaccio Malinin finisce a terra e in lacrime

Italiani in gara oggi: riecco Fontana e Sighel, ma c'è anche il gigante uomini e la staffetta donne di biathlon

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 13 febbraio 2026

Fontana replica a Sighel: "Polemiche non meritano mia attenzione. Mi sento parte della squadra"

I più visti di Milano-Cortina 2026

Stefania Constantini

Constantini fa boom sui social: la stella del curling e il fidanzato dell'hockey

Lollobrigida amara: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"

Immensa Brignone, è medaglia d'oro nel SuperG! Goggia fuori

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

C'è Olimpiade e Olimpiade

L'intervista impossibile di Alberto Tomba ma non solo: l'Altra Olimpiade

Fontana replica a Sighel: "Polemiche non meritano mia attenzione. Mi sento parte della squadra"

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:02
Dybala out, Soulé non al meglio: le novità per la Roma verso Napoli
17:52
Il Bayern Monaco vince 3-0 a Brema, poker del Leverkusen
17:49
Rugby, il ct Quesada: "L'Italia ha fatto una grande partita a Dublino"
17:47
Fiorentina, Vanoli su Fagioli: "I primi 15 minuti mi ha fatto arrabbiare, poi si è ripreso"
17:44
Curling femminile, in corso Italia-Cina | Alle 10 la prima manche di slalom gigante maschile