Inter-Juve, Spalletti furioso con La Penna: il video negli spogliatoi e l’urlo "Hai rovinato la partita!"

Inter-Juventus, le foto del derby d'Italia
Spunta un video shock dopo Inter-Juve: Luciano Spalletti e Giorgio Chiellini affrontano l'arbitro La Penna per l'espulsione di Kalulu
Luciano Spalletti non ha parlato dopo Inter-Juventus perché la società ha scelto di presentarsi ai microfoni per spiegare la rabbia dell'ambiente dopo l'espulsione di Kalulu, ma il tecnico bianconero non è certo stato zitto relativamente a quell'episodio.
In un video trapelato sul web, si vedono i momenti concitati del rientro delle squadre negli spogliatoi per l'intervallo ed è lì che Spalletti, spalleggiato da Comolli, urla in faccia a pochi centimetri da La Penna: "Ha rovinato la partita!" si sente.
I due poi vanno verso la pancia dello stadio, dalla quale sbuca Chiellini che, ugualmente, si rivolge a La Penna: "Non esiste, certe cose non esistono!". Tutti vengono riportati lontano dall'arbitro, che nel frattempo scende le scale (e fa gesto ai bianconeri di andare via) anche se poi risbuca nuovamente Spalletti che urla un'altra frase a La Penna.
