Inter-Juve, Spalletti furioso con La Penna: il video negli spogliatoi e l’urlo "Hai rovinato la partita!"

Spunta un video shock dopo Inter-Juve: Luciano Spalletti e Giorgio Chiellini affrontano l'arbitro La Penna per l'espulsione di Kalulu

15 Feb 2026 - 09:37
Luciano Spalletti non ha parlato dopo Inter-Juventus perché la società ha scelto di presentarsi ai microfoni per spiegare la rabbia dell'ambiente dopo l'espulsione di Kalulu, ma il tecnico bianconero non è certo stato zitto relativamente a quell'episodio.

Cosa ha detto Spalletti a La Penna?

 In un video trapelato sul web, si vedono i momenti concitati del rientro delle squadre negli spogliatoi per l'intervallo ed è lì che Spalletti, spalleggiato da Comolli, urla in faccia a pochi centimetri da La Penna: "Ha rovinato la partita!" si sente.

Anche Chiellini urla all'arbitro

 I due poi vanno verso la pancia dello stadio, dalla quale sbuca Chiellini che, ugualmente, si rivolge a La Penna: "Non esiste, certe cose non esistono!". Tutti vengono riportati lontano dall'arbitro, che nel frattempo scende le scale (e fa gesto ai bianconeri di andare via) anche se poi risbuca nuovamente Spalletti che urla un'altra frase a La Penna.

