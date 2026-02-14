Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 14 febbraio

MILANO-CORTINA 2026

Tornano in scena Fontana e Sighel, ma c'è grande attesa per il gigante uomini e la staffetta femminile di biathlon. Dita incrociate per Flora Tabanelli

14 Feb 2026 - 07:30
Undicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, sabato 14 febbraio. Grande attesa per il gigante maschile di sci alpino, ma anche per la staffetta donne di biathlon. Occhi puntati poi su Arianna Fontana e Pietro Sighel nello short track e Flora Tabanelli nel freestyle. In campo anche le squadre azzurre di curling e hockey. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi. 

9.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, salti di prova 4-5-6 (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone

10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 5-6 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche (Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer)

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale (Manuela Passaretta)

11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, ottavi di finale 

11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, quarti di finale 

11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, semifinali 

11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per il bronzo 

11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per l’oro 

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km femminile (Italia)

12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 5-6 (Italia)

13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche

14.45 BIATHLON – Sprint 7.5 km femminile (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi)

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, quarti di finale 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia 

17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschili (Jeffrey Rosanelli)

17.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, trial round (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA 

19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (prima manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

19.35 SKELETON – Gara femminile, quarta manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale 

20.15 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (seconda manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, quarti di finale (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini)

21.00 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (terza manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

21.01 SHORT TRACK – 1000 metri femminili, batterie (Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti)

21.49 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, semifinali 

22.05 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, semifinali (Italia)

22.35 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale B 

22.42 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale A 

