Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 14 febbraio

Undicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, sabato 14 febbraio. Grande attesa per il gigante maschile di sci alpino, ma anche per la staffetta donne di biathlon. Occhi puntati poi su Arianna Fontana e Pietro Sighel nello short track e Flora Tabanelli nel freestyle. In campo anche le squadre azzurre di curling e hockey. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.