Disciplina di precisione millimetrica e nervi d'acciaio, lo skeleton è l'essenza della velocità pura nelle Olimpiadi invernali. A differenza del bob o dello slittino, qui l'atleta affronta la discesa in posizione prona, diventando un tutt'uno con il proprio mezzo. È una picchiata solitaria dove ogni respiro è calcolato e ogni millimetro di traiettoria fa la differenza tra il podio e l'errore.