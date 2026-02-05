MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, lo "shock" del bidet: atleti stranieri confusi nei video virali

Gli atleti stranieri scoprono il bidet al Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026. Tra dubbi, tutorial web e gaffe social: "Serve per lavarsi i piedi?".

05 Feb 2026 - 12:59
videovideo

Il grande protagonista dei primi giorni di villaggio olimpico a Milano-Cortina 2026 è il... bidet. Diversi atleti stranieri, pubblicando il consueto tour room degli alloggi olimpici sui social, sono incappati in un apparecchio a cui proprio non sono abituati nei loro Paesi, tanto che qualcuno tra loro, dopo un primo momento di stupore in cui si è accorto della presenza del bidet vicino al wc, si è chiesto: "È un secondo lavandino per lavarsi i piedi?", "Come si usa?".

© tiktok

© tiktok

Tra loro la pattinatrice canadese Ivanie Blondin ma anche l'hockeyista americana Taylor Heise. Una giornalista statunitense addirittura ha mostrato a tutti la ricerca fatta sul web "come si usa un bidet?". Altre domande viste sui social: "Serve per pulire l'attrezzatura?", "Serve per tenere le bevande al fresco?".

Phebe Bekker promove i letti del villaggio olimpico: "Sembrano buoni"

1 di 28
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

milano cortina 2026
bidet
video
Notizie del giorno
Vedi tutti
13:06
Clamoroso Roma, Ranieri apre al ritorno di Totti: "I Friedkin ci stanno pensando"
Sinner, che fai: controlla i biglietti sul treno
13:01
Sinner, che fai: controlla i biglietti sul treno
12:59
Lo "shock" del bidet, atleti stranieri confusi nei video virali: "Serve per lavare i piedi?"
12:56
Allarme norovirus alle Olimpiadi: contagiate quattro giocatrici finlandesi di hockey
12:44
Milano-Cortina 2026: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 5 febbraio 2026