Milano-Cortina 2026, lo "shock" del bidet: atleti stranieri confusi nei video virali
Gli atleti stranieri scoprono il bidet al Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026. Tra dubbi, tutorial web e gaffe social: "Serve per lavarsi i piedi?".
Il grande protagonista dei primi giorni di villaggio olimpico a Milano-Cortina 2026 è il... bidet. Diversi atleti stranieri, pubblicando il consueto tour room degli alloggi olimpici sui social, sono incappati in un apparecchio a cui proprio non sono abituati nei loro Paesi, tanto che qualcuno tra loro, dopo un primo momento di stupore in cui si è accorto della presenza del bidet vicino al wc, si è chiesto: "È un secondo lavandino per lavarsi i piedi?", "Come si usa?".
© tiktok
Tra loro la pattinatrice canadese Ivanie Blondin ma anche l'hockeyista americana Taylor Heise. Una giornalista statunitense addirittura ha mostrato a tutti la ricerca fatta sul web "come si usa un bidet?". Altre domande viste sui social: "Serve per pulire l'attrezzatura?", "Serve per tenere le bevande al fresco?".