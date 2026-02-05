Milano-Cortina 2026, lo "shock" del bidet: atleti stranieri confusi nei video virali

Il grande protagonista dei primi giorni di villaggio olimpico a Milano-Cortina 2026 è il... bidet. Diversi atleti stranieri, pubblicando il consueto tour room degli alloggi olimpici sui social, sono incappati in un apparecchio a cui proprio non sono abituati nei loro Paesi, tanto che qualcuno tra loro, dopo un primo momento di stupore in cui si è accorto della presenza del bidet vicino al wc, si è chiesto: "È un secondo lavandino per lavarsi i piedi?", "Come si usa?".