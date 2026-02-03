Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l'elenco completo degli atleti italiani in gara
Scopri tutti i convocati dell'Italia per le Olimpiadi Invernali 2026. Calendario delle gare, discipline e gli azzurri pronti a sfidare il mondo in casa
Manca pochissimo all'accensione del braciere della XXV Olimpiade Invernale, con i Giochi di Milano-Cortina 2026 pronti a infiammare l'Italia dal 6 al 22 febbraio. Tuttavia, per alcuni sport l'azione inizierà in anticipo: a causa della struttura dei tornei, le sfide di curling, hockey su ghiaccio e snowboard prenderanno il via già tra il 4 e il 5 febbraio, regalando le prime emozioni prima ancora della cerimonia d'apertura. In qualità di nazione ospitante, l'Italia schiererà una delegazione record, garantendo la propria presenza in tutte le 16 discipline previste dal programma olimpico. Dai grandi campioni dello sci alpino alle giovani promesse del ghiaccio, la squadra azzurra è pronta a difendere il tricolore sulle nevi e sulle piste di casa. Di seguito, analizziamo nel dettaglio tutti i protagonisti divisi per specialità, per non perdere nemmeno un minuto delle performance dei nostri atleti.
Quali italiani saranno in gara alle Olimpiadi? La lista completa
BIATHLON (10 ATLETI)
Donne: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Rebecca Passler, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer.
Uomini: Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni.
BOB (10 ATLETI)
Donne: Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Alessia Gatti, Anna Costella (riserva Noemi Cavalleri).
Uomini: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea (riserva Alex Verginer).
COMBINATA NORDICA (3 ATLETI)
Uomini: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin.
CURLING (10 ATLETI)
Donne: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli.
Uomini: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz.
Doppio misto: Stefania Constanini, Amos Mosaner.
FREESTYLE (10 ATLETI)
Skicross donne: Andrea Chesi, Jole Galli.
Skicross uomini: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech.
Freeski donne: Maria Gasslitter, Flora Tabanelli.
Freeski uomini: Miro Tabanelli.
Moguls donne: Manuela Passaretta.
HOCKEY (48 ATLETI)
Donne: Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura-Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino, Amie Fielding Varano.
Uomini: Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti.
PATTINAGGIO DI FIGURA (9 ATLETI)
Singolo donne: Lara Naki Gutmann.
Singolo uomini: Daniel Grassl, Matteo Rizzo.
Coppie di artistico: Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini.
Danza sul ghiaccio: Charlène Guignard/Marco Fabbri.
Team Event: ancora da comunicare.
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ (10 ATLETI)
Donne: Francesca Lollobrigida, Serena Pergher, Maybritt Vigl.
Uomini: Francesco Betti, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli.
SALTO CON GLI SCI (7 ATLETI)
Donne: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam.
Uomini: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer.
SCI ALPINISMO (3 ATLETI)
Donne: Alba De Silvestro, Giulia Murada.
Uomini: Michele Boscacci.
SCI ALPINO (21 ATLETI)
Donne: Federica Brignone, Elena Curtoni, Giada D'Antonio, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Martina Peterlini, Laura Pirovano, Anna Trocker, Asja Zenere.
Uomini: Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Dominik Paris, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Florian Schieder, Alex Vinatzer.
SCI DI FONDO (13 ATLETI)
Donne: Federica Cassol, Anna Comarella, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Maria Gismondi, Nicole Monsorno.
Uomini: Elia Barp, Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini, Federico Pellegrino.
SHORT TRACK (10 ATLETI)
Donne: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel.
Uomini: Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser.
SKELETON (4 ATLETI)
Donne: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio.
Uomini: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari.
SLITTINO (11 ATLETI)
Donne: Verena Hofer, Marion Oberhofer, Sandra Robatscher, Andrea Voetter.
Uomini: Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder.
SNOWBOARD (17 ATLETI)
Freesnow donne: Marilù Poluzzi.
Freesnow uomini: Ian Matteoli, Louis Philipp Vito.
PGS donne: Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle.
PGS uomini: Maurizio Bormolini, Mirco Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March.
SBX donne: Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli.
SBX uomini: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin.