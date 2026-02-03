Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l'elenco completo degli atleti italiani in gara

Manca pochissimo all'accensione del braciere della XXV Olimpiade Invernale, con i Giochi di Milano-Cortina 2026 pronti a infiammare l'Italia dal 6 al 22 febbraio. Tuttavia, per alcuni sport l'azione inizierà in anticipo: a causa della struttura dei tornei, le sfide di curling, hockey su ghiaccio e snowboard prenderanno il via già tra il 4 e il 5 febbraio, regalando le prime emozioni prima ancora della cerimonia d'apertura. In qualità di nazione ospitante, l'Italia schiererà una delegazione record, garantendo la propria presenza in tutte le 16 discipline previste dal programma olimpico. Dai grandi campioni dello sci alpino alle giovani promesse del ghiaccio, la squadra azzurra è pronta a difendere il tricolore sulle nevi e sulle piste di casa. Di seguito, analizziamo nel dettaglio tutti i protagonisti divisi per specialità, per non perdere nemmeno un minuto delle performance dei nostri atleti.