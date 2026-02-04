Il New York Times all'attacco dei Giochi di Milano-Cortina: “Un incubo logistico"

"L'Italia ha fatto proprio questo, ma ha anche dovuto assicurarsi che treni, aerei e automobili funzionassero puntualmente". Quindi, racconta il Nyt, "sono stati aggiunti autobus a zero emissioni, più treni e una flotta di Fiat Panda e Alfa Romeo per trasportare funzionari e altri Vip. Tutti questi mezzi dovrebbero effettuare 400.000 viaggi e trasportare 1,5 milioni di persone. Nella corsa a completare gli interventi prima dell'inizio dei Giochi, le strade sembravano uno slalom di coni arancioni, mentre gli operai dipingevano strisce pedonali, colavano cemento e scoprivano nuovi cartelli". Per aiutare gli spostamenti, gli organizzatori dei Giochi hanno introdotto una "dettagliata" app ufficiale dei trasporti che spiega come muoversi tra le varie competizioni ma il "percorso migliore" dagli eventi di curling e bob a Cortina, nelle Dolomiti del nord-est italiano, alle gare di snowboard a Livigno, al confine tra l'Italia nord-occidentale e la Svizzera, "prevede un viaggio di 18 ore e 6 minuti".