Lo sci alpinismo è la gara “da montagna” con salita e discesa sugli sci, dove contano resistenza, tecnica e rapidità nelle transizioni. In gara significa affrontare tratti in cui si sale con le pelli di foca (oggi sintetiche) sotto gli sci, passaggi in cui gli sci vanno tolti e portati sullo zaino, e discese che chiedono lucidità quando il fiato non è più “comodo”.