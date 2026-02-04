L’hockey su ghiaccio è una delle colonne storiche del programma olimpico invernale. Entra presto nel circuito olimpico (prima edizione del torneo maschile a Chamonix 1924) e diventa uno degli sport simbolo dei Giochi invernali: perché è semplice da capire (gol e tempo), ma difficilissimo da dominare (velocità, contatto, disciplina, gestione del rischio). Il torneo femminile è arrivato più tardi (a Nagano 1998), ma oggi è uno degli appuntamenti più seguiti e competitivi del calendario.