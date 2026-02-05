Il Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali: la ricerca della traiettoria perfetta tra la potenza dello stacco e la grazia dell’atterraggio
© Getty Images
Oltre la rampa, il salto con gli sci smette di essere forza e diventa equilibrio. Non conta solo atterrare lontano, ma farlo con la grazia di chi ha dominato il vuoto. Nel salto, la distanza è solo metà della storia; l’altra metà è puro stile.
Che cos’è il salto con gli sci
Il salto con gli sci è una disciplina nordica in cui gli atleti scendono lungo la rampa (inrun), staccano dal tavolo e volano in posizione aerodinamica, cercando distanza e qualità.
Storia del salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali
Il salto con gli sci è parte del DNA dei Giochi invernali: è presente fin dall’inizio (Chamonix 1924) con il trampolino lungo maschile. Negli anni si sono aggiunti formati e trampolini diversi, e soprattutto si è evoluta la componente regolamentare: materiali, aerodinamica, controlli, fino alle compensazioni per rendere le gare più eque.
La grande svolta recente, però, è culturale prima che tecnica: l’ingresso e la crescita del settore femminile ai massimi livelli, e l’idea di eventi “ibridi” come le prove miste, che raccontano lo sport in modo nuovo.
Regole del salto con gli sci
Nel salto con gli sci, la classifica non è un semplice calcolo di metri, ma ogni prestazione genera un punteggio e la vittoria va a chi, nella somma delle prove, dimostra la miglior padronanza del cielo.
- La dinamica del salto - Tutto si decide in quattro atti: la rincorsa (inrun) per accumulare velocità, lo stacco (take-off) per trasformarla in spinta, il volo per planare sull’aria e, infine, l’atterraggio per ritrovare il contatto con il suolo.
- Il punteggio è una combinazione di punti distanza (quanto lontano si atterra), punti stile (stabilità, posizione in volo, atterraggio “pulito”) e compensazioni legate a vento e condizioni di gara (per rendere il confronto più equo).
- Per ottenere il massimo punteggio nello stile, non basta atterrare in piedi; serve il "Telemark". È il classico atterraggio ad affondo, con un ginocchio flesso, che rappresenta ancora oggi il riferimento tecnico per un arrivo perfetto.
- È una disciplina in cui il margine d’errore è zero. Eventuali irregolarità tecniche, che spaziano dalla posizione in volo fino ai parametri millimetrici dell’attrezzatura (come la tuta o gli sci), possono portare alla squalifica immediata.
- Il formato olimpico standard prevede solitamente due round di salti con somma dei punti.
Formato delle gare di salto con gli sci alle Olimpiadi
A Milano-Cortina 2026 il programma è costruito su trampolino normale e trampolino grande, più una gara mista e una prova a squadre.
- Individuale – Trampolino piccolo (donne)
- Individuale – Trampolino piccolo (uomini)
- Gara a squadre mista (squadre con uomini e donne)
- Individuale – Trampolino grande (uomini)
- Individuale – Trampolino grande (donne)
- Super Team (uomini): formula a squadre ridotte, più rapida e televisiva
Le sedi del salto con gli sci a Milano-Cortina 2026
La sede è una sola, il Predazzo Ski Jumping Stadium (Val di Fiemme): i trampolini rinnovati dello stadio di Predazzo saranno il cuore del salto olimpico.
Le nazioni protagoniste nel salto con gli sci olimpico
Qui contano tradizione, scuole tecniche e profondità del movimento. Le bandiere che tornano più spesso davanti sono:
- Norvegia
- Austria
- Germania
- Slovenia
- Polonia
- Giappone
- Finlandia
I grandi campioni del salto con gli sci olimpico
I campioni del salto non si misurano solo in metri: si misurano nella capacità di restare “in asse” quando la pressione spinge fuori linea. Alcuni dei grandi nomi internazionali sono:
- Matti Nykänen
- Simon Ammann
- Kamil Stoch
- Ryoyu Kobayashi
- Gregor Schlierenzauer
L’Italia non ha ancora trovato la medaglia olimpica nel salto con gli sci.
I convocati azzurri 2026 per il salto con gli sci
L'Italia gareggerà con sette atleti:
- Uomini (3): Francesco Cecon, Giovanni Bresadola, Alex Insam
- Donne (4): Annika Sieff, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner
Record e curiosità del salto con gli sci
Le imprese leggendarie e i fatti più insoliti, ecco i numeri e gli aneddoti che rendono unico questo sport.
- Il record mondiale appartiene all'austriaco Stefan Kraft, che nel 2017 a Vikersund è rimasto in volo per oltre un quarto di chilometro (253,5 metri).
- Esiste anche un record “non ufficiale”. Nel aprile 2024 il giapponese Ryōyū Kobayashi ha volato per 291 metri su un trampolino gigante costruito appositamente in Islanda da Red Bull. Il record non è stato però omologato dalla FIS perché l’evento non rientrava in una competizione ufficiale con standard regolamentati.
- Fino agli anni '80 si saltava con gli sci paralleli. Nel 1985, lo svedese Jan Boklöv iniziò a divaricare le punte degli sci a forma di "V". Inizialmente penalizzato dai giudici, si scoprì che questa tecnica aumentava la portanza del 28%, permettendo di volare molto più lontano. Oggi è lo standard mondiale.
- Il punteggio di stile viene assegnato da 5 giudici (da 0 a 20 punti). Ottenere cinque 20 (il massimo assoluto) è considerato il "Graal" della disciplina. Solo pochissimi atleti nella storia ci sono riusciti in eventi internazionali, tra cui Kazuyoshi Funaki (Nagano 1998) e Wolfgang Loitzl.
Glossario del salto con gli sci
Per guardare le gare come un vero esperto, ecco una guida rapida ai termini tecnici e alle espressioni chiave di questa disciplina.
- Inrun: la pista di rincorsa sul trampolino.
- Take-off (stacco): il momento in cui si “esce” dal dente e si entra nel volo.
- K-point: punto di riferimento tecnico della collina, base per il calcolo dei punti distanza.
- HS (Hill Size): misura “massima” della collina, utile per capire la scala del trampolino.
- Telemark: atterraggio con affondo; premia pulizia e controllo.
- Round: singolo salto valido in gara (di solito due round nell’individuale).Compensazione vento/porta: punti aggiunti o tolti per bilanciare condizioni e scelte di sicurezza.