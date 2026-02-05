Il salto con gli sci è parte del DNA dei Giochi invernali: è presente fin dall’inizio (Chamonix 1924) con il trampolino lungo maschile. Negli anni si sono aggiunti formati e trampolini diversi, e soprattutto si è evoluta la componente regolamentare: materiali, aerodinamica, controlli, fino alle compensazioni per rendere le gare più eque.

La grande svolta recente, però, è culturale prima che tecnica: l’ingresso e la crescita del settore femminile ai massimi livelli, e l’idea di eventi “ibridi” come le prove miste, che raccontano lo sport in modo nuovo.