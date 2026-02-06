Milano Cortina, grande affluenza per l'apertura dell’Official Olympics Pin Trading Center a tema Looney Tunes

Da quasi un secolo lo sport è parte integrante del DNA dei “Looney Tunes”. Da Bugs Bunny che supera in astuzia i suoi avversari sul campo da basket, a Willy il Coyote che escogita marchingegni degni di un allenamento olimpico, i “Looney Tunes” hanno da sempre utilizzato lo sport come palcoscenico ideale per il loro inconfondibile umorismo e la loro comicità senza tempo. Questo legame ha toccato il suo apice con “Space Jam”, che ha consacrato i “Looney Tunes” come icone anche nel mondo sportivo, ed è proseguito nel 2024 con le collezioni ufficiali dedicate alle Olimpiadi, capaci di celebrare i personaggi e i valori olimpici su scala globale. La loro presenza nel 2026 rappresenta un’ulteriore evoluzione, che li affianca ai Cinque Cerchi Olimpici e a messaggi che raccontano il potere dello sport di unire le persone e ispirare le nuove generazioni.