Olimpiadi, Silvia Gottardi da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026 in bicicletta

06 Feb 2026 - 17:51
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ogni anno il 16 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ricorrenza dedicata al tema “M’illumino di meno”. Per l’occasione GIVI-Bike torna a sostenere la pedalata della appassionata delle due ruote Silvia Gottardi che percorrerà 1.400 km e 8000 metri di dislivello in modalità bikepacking equipaggiata delle borse del brand. Nell’anno delle Olimpiadi ‘italiane’ 2026, la ex cestista azzurra e blogger del duo ‘Cicliste per Caso’ (https://www.ciclistepercaso.com/) Silvia Gottardi partirà da Parigi domenica 8 febbraio, sede dei Giochi Olimpici 2024, e passando per Digione, Losanna, Milano e Verona, raggiungerà Cortina sabato 21 febbraio. Silvia ha allestito la sua bici gravel Diverge STR dell’azienda Specialized con le referenze della nuova linea Extreme di GIVI-Bike, dedicata agli utenti di bikepacking e cicloturismo più esperti ed esigenti. In particolare ha scelto la borsa da telaio triangolare Oberon L-XL, la borsa da manubrio Bactrian e la borsa top tube lunga Pamir.

A questo set-up ha aggiunto la borsa da sottosella della gamma Adventure Hump_R, ideale per riporre l’equipaggiamento più ingombrante come l’attrezzatura per foto e video.

Obiettivi dell’impresa di Silvia: promuovere uno stile di vita a impatto zero e allo stesso tempo valutare l’effettiva sostenibilità delle Olimpiadi 2026, definite dai media “le più green di sempre”.

A questo proposito, durante il tragitto la blogger realizzerà collegamenti quotidiani con la trasmissione Caterpillar condividendo incontri con persone e gruppi di attivisti impegnati nella tutela ambientale, come APE (Associazione Proletari Escursionisti) che ha dato origine alla campagna di protesta “Utopiadi”.

Ambassador di GIVI-Bike da 4 anni, Silvia Gottardi si dice entusiasta della collezione Extreme, perché totalmente impermeabile e dotata di materiali premium, resistenti ad alte prestazioni,oltre ad avere un design moderno e molto bello. “Oltre ad essere leggere e resistenti tutte le referenze sono anche comode, capienti ed estremamente funzionali- dichiara-. Un esempio è la borsa da manubrio Bactrian che, a differenza degli altri modelli in commercio, è dotata del comodo sistema di chiusura superiore roll-top, pensato per accedere più facilmente al contenuto mentre si viaggia”.

Silvia, 47 anni, di Riva del Garda (Trento), ha avuto modo di testare la linea anche durante la sua ultima avventura in Patagonia dove ha percorso 820 km in sella pedalando tra Argentina e Cile.

Ultimi video

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

01:23
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

02:29
MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

02:14
DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

01:33
Attesa per l'Olimpiade

Attesa per l'Olimpiade

05:07
Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

I più visti di Altri Sport

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:42
Milano-Cortina, Carolina Kostner non ha dubbi: "Tifo per Gutmann, crescita bellissima"
17:57
Milano Cortina, grande affluenza per l'apertura dell’Official Olympics Pin Trading Center a tema Looney Tunes
17:51
Olimpiadi, Silvia Gottardi da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026 in bicicletta
12:12
Milano-Cortina 2026, Marotta: "Inaugurazione a San Siro è orgoglio per Italia"
12:11
Milano-Cortina 2026, il Papa rinnova il suo appello per una tregua olimpica