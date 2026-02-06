Olimpiadi, Silvia Gottardi da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026 in bicicletta

Ogni anno il 16 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ricorrenza dedicata al tema “M’illumino di meno”. Per l’occasione GIVI-Bike torna a sostenere la pedalata della appassionata delle due ruote Silvia Gottardi che percorrerà 1.400 km e 8000 metri di dislivello in modalità bikepacking equipaggiata delle borse del brand. Nell’anno delle Olimpiadi ‘italiane’ 2026, la ex cestista azzurra e blogger del duo ‘Cicliste per Caso’ (https://www.ciclistepercaso.com/) Silvia Gottardi partirà da Parigi domenica 8 febbraio, sede dei Giochi Olimpici 2024, e passando per Digione, Losanna, Milano e Verona, raggiungerà Cortina sabato 21 febbraio. Silvia ha allestito la sua bici gravel Diverge STR dell’azienda Specialized con le referenze della nuova linea Extreme di GIVI-Bike, dedicata agli utenti di bikepacking e cicloturismo più esperti ed esigenti. In particolare ha scelto la borsa da telaio triangolare Oberon L-XL, la borsa da manubrio Bactrian e la borsa top tube lunga Pamir.