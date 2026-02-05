Milano-Cortina 2026, prima storica vittoria dell'Italia nell'hockey femminile: 4-1 alla Francia

Soddisfazione anche nelle parole del portiere Gabriella Durante, autrice di alcune pregevoli parate. "All'inizio nessuna credeva in noi, ma sappiamo quanto lavoro abbiamo fatto per essere così dominanti nei dettagli. Ci abbiamo creduto", ha dichiarato ai cronisti. "L'Arena? È stato bellissimo, non mi aspettavo fosse così piena e rumorosa. Questa atmosfera ci ha aiutato a dare il massimo. Noi siamo focalizzate su noi stesse e se giochiamo così possiamo avere una chance con tutti", ha concluso.