Lindsey Vonn schock: "A Crans Montana ho completamente rotto il crociato"

"Ovviamente non è quello che volevo, ho lavorato molto, so quali erano le mie chance prima e quelle che sono adesso - ha aggiunto la Vonn - che ha spiegato anche di avere una contusione ossea "oltre a un danno al menisco". Ma dopo tre giorni di fisioterapia e visite mediche, la fuoriclasse americana è tornata a sciare con un tutore al ginocchio: "Lo sento stabile, lo sento forte", ha detto, aggiungendo di essere "fiduciosa" di poter gareggiare.