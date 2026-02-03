Lindsey Vonn schock: "A Crans Montana ho completamente rotto il crociato"
L'americana in conferenza stampa annuncia l'infortunio, ma al tempo stesso dichiara: "Sono fiduciosa di essere in pista domenica"
© IPA
"A Crans Montana ho completamente rotto il crociato sinistro". A tre giorni all'inaugurazione dell'Olimpiade una delle protagoniste più attese di Milano-Cortina 2026, la statunitense Lindsay Vonn, annuncia durante una conferenza stampa il suo grave infortunio ma poi aggiunge: "Farò tutto quello che potrò per essere al cancelletto di partenza a Cortina, sono fiduciosa di poter scendere in pista domenica".
"Ovviamente non è quello che volevo, ho lavorato molto, so quali erano le mie chance prima e quelle che sono adesso - ha aggiunto la Vonn - che ha spiegato anche di avere una contusione ossea "oltre a un danno al menisco". Ma dopo tre giorni di fisioterapia e visite mediche, la fuoriclasse americana è tornata a sciare con un tutore al ginocchio: "Lo sento stabile, lo sento forte", ha detto, aggiungendo di essere "fiduciosa" di poter gareggiare.
Vonn è caduta in una discesa libera a Crans-Montana, in Svizzera, venerdì ed è finita tra le reti di sicurezza. Dopo essere scesa fino a fondo pista, è stata trasportata in elicottero per le cure mediche. La 41enne americana è una delle più grandi star dei Giochi invernali, che inizieranno venerdì con la cerimonia di apertura. La sua prima gara arriverà due giorni dopo, nella discesa libera femminile, domenica.
Vonn aveva in programma di gareggiare anche nel superG e nella nuova combinata a squadre. La prima prova di allenamento della discesa libera femminile è prevista per giovedì.