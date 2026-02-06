Roberta Metsola in visita nella sede dell'Inter: consegnata la bandiera dell'UE

La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola è stata ricevuta dal numero 1 dell'Inter Giuseppe Marotta nella sede del Club in Viale della Liberazione. Nel corso della visita, la maltese ha donato la bandiera dell'Unione Europea alla società nerazzurra e ha incontrato la sua connazionale Haley Bugeja: l'attaccante maltese di Inter Women le ha regalato la propria maglia. Questo il messaggio su Instagram della Metsola come descrizione del post con le foto insieme a Marotta e alla Bugeja: "È stato bello parlare del suo incredibile viaggio e dell'orgoglio di rappresentare la nostra isola sulla scena mondiale, e presentarle la nostra bandiera europea. Grazie Presidente Giuseppe Marotta per la calorosissima accoglienza".