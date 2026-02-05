Lo sci alpino vive di una logica chiara: il tempo è sovrano. Chi riesce a domare la gravità e la neve nel minor tempo possibile si mette l’oro al collo, ma tra il cancelletto di partenza e il traguardo si nasconde un equilibrio precario tra velocità e precisione.

Ogni discesa è una danza obbligata tra le "porte", quelle coppie di pali che disegnano il percorso ideale. Saltarne una o mancare il passaggio non significa solo perdere secondi preziosi: significa la squalifica immediata. Qui il margine di errore è microscopico, misurato al centesimo di secondo, e ogni sbavatura si paga a caro prezzo. Saltare una porta, uscire dal tracciato o cadere significa quasi sempre DNF (Did not finish).